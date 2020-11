L’Ordine dei medici chiede il lockdown nazionale

È una richiesta ufficiale quella che arriva nella serata di domenica da parte dell’Ordine nazionale dei medici: “Lockdown totale, in tutto il Paese”.

E arriva dopo aver visto i dati “allarmanti” dell’ultimo bollettino dell’emergenza Coronavirus in Italia: 32.616 contagi registrati nelle ultime 24 ore, per un totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria di 935.104 casi.

Nonostante il calo dei tamponi infatti le cifre e i ricoveri restano preoccupanti e il presidente Filippo Anelli con un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale dell’Ordine avanza la proposta allarmato soprattutto per i numeri che riguardano degenze e malati in terapia intensiva: sono 26.440 i ricoverati con sintomi, 2.749 le persone in terapia intensiva, in aumento di ben 115 unità. Una situazione che per gli operatori sanitari sta diventando insostenibile, tanto da chiedere che venga introdotto il blocco totale in tutta la Penisola e non solo nelle aree rosse stabilite con l’ultimo Dpcm firmato nei giorni scorsi.