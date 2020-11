Ci si muove solo per lavoro e poco altro: accompagnati da quale tempo a Bergamo? Risponde Marco Bosoni del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Una vasta area anticiclonica estesa dal Mediterraneo all’Europa orientale influenzerà il tempo sulla nostra penisola per tutta la prossima settimana impedendo al flusso umido e perturbato Atlantico il suo ingresso in area Mediterranea; sulla Lombardia condizioni di tempo stabile e nebbie in progressiva intensificazione nel corso della settimana.

Lunedì 9 novembre 2020

Tempo Previsto: Al mattino condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, nebbie o banchi di nebbia saranno presenti sui settori di bassa pianura più diffuse su quelli centro-orientali. Dal pomeriggio cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso per l’arrivo di nuvolosità alta e sottile a partire dai settori sud-occidentali.

Temperature: Minime stazionarie con valori tra 5°C e 9°C, massime stazionarie o in lieve flessione comprese tra 15°C e 18°C

Martedì 10 novembre 2020

Tempo Previsto: Cielo inizialmente nuvoloso o irregolarmente nuvoloso su tutta la regione per il transito di banchi di nubi alte e sottili, dal tardo pomeriggio a partire dai settori occidentali ampie schiarite e passaggio a cielo sereno o poco nuvoloso. Banchi di nebbia durante la notte e prime ore del mattino sui settori di bassa pianura, in nuova intensificazione dalla sera.

Temperature: Minime stazionarie o in lieve aumento con valori tra 7°C e 10°C, massime in lieve flessione comprese tra 14çC e 17°C

Mercoledì 11 novembre 2020

Tempo Previsto: Sui settori Alpini, Prealpini e pedemontani condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, sui settori di pianura cielo coperto per nebbia o nubi basse in parziale dissoluzione nelle ore centrali della giornata, ma in nuova intensificazione e probabile risalita fin verso la fascia pedemontana dalla sera.

Temperature: Minime stazionarie, massime in lieve ulteriore diminuzione.