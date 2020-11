La Dea riprende l’Inter: 1-1 a Bergamo in un match molto tattico

Termina in parità la sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e Inter, un match molto tattico che ha visto affrontarsi le compagini nerazzurre reduci da due ko nel martedì di Champions contro le corazzate Liverpool e Real Madrid.

Dopo le parole rilasciate nel post-partita di coppa, Gasperini ha optato per un atteggiamento più prudente con i due mediani Freuler e Pasalic più bassi ad aiutare la difesa, mentre l’Inter dal canto suo ha pensato in primis a coprire in modo molto attento effettuando grande densità davanti al proprio portiere.

Per sessanta minuti due delle squadre più prolifiche non sono riuscite a centrare la porta nonostante le numerose occasioni da goal, tuttavia la partita si è sbloccata soltanto grazie a un colpo di testa di Lautaro Martinez.

Per vedere il risveglio della Dea si è dovuto attendere i cambi operati dal tecnico di Grugliasco, in particolare quelli di Muriel e Miranchuk, capaci di confezionare l’azione decisiva per la rete del pareggio.

Nonostante gli assalti finali a favore della formazione casalinga, l’Atalanta si è dovuta accontentare dell’1-1 finale che le ha consentito di giungere alla sosta con tredici punti all’attivo

Ricordiamo che siamo di fronte a un campionato lungo e particolare in cui basterà rimanere attaccati al treno delle migliori per poi giocarsela in volata.

Le pagelle

Sportiello 7,5: l’ex Fiorentina tiene a galla i suoi con un doppio intervento consecutivo su Vidal e Barella, mostrandosi sicuro nelle uscite alte.

Toloi 6: Gara senza infamia e senza lode per il brasiliano, non perde mai la bussola nonostante sia chiamato ad un doppio lavoro: tenere a bada Sanchez e fare da chioccia al giovane Ruggeri. (Lammers 6)

Romero 7,5: Tignoso come pochi, l’argentino francobolla Lautaro Martinez, fermandolo nella prima frazione di gioco mentre quest’ultimo era pronto a colpire a rete

Djimsiti 6: Il numero 19 nerazzurro compie il suo sporco lavoro per tutta la partita, venendo è anticipato di testa da Martinez sullo 0-1 interista.

Hateboer 6: L’olandese si inserisce in più occasioni sul secondo palo provando a chiudere l’azione.

Freuler 6,5: Il metronomo orobico gioca in una posizione più arretrata e prudente per aiutare la retroguardia a coprire. In occasione della palla-gol di Vidal, viene sorpreso dai tocchi veloci con i quali l’Inter arriva in porta. Nel finale pennella un cross delizioso sulla capoccia di Muriel.

Pasalic 5,5: Continua il momento no del croato, schierato in una posizione che onestamente non lo rappresenta. Non incide neppure negli inserimenti e nelle combinazioni offensive. (Pessina 6,5: Tambureggiante l’ingresso dell’ex Verona, fresco di prima convocazione in Nazionale. Le premesse son buone, ora al numero 32 serve spazio)

Ruggeri 6,5: Prima assoluta da titolare in serie A per il classe 2002 bergamasco. A volte non si sbottona, a volte apre il gas e da vita a buone giocate. (Mojica SV)

Gomez 6: Il capitano cerca di cucire il gioco, ma risulta spesso un rallentatore nelle ripartenze facendo riposizionare l’Inter in assetto difensivo.

Malinovskyi 5,5:L’ucraino non colpisce bene e manda alle stelle da ottima posizione su suggerimento di Gomez. Si perde spesso e non trova il guizzo per sorprendere la difesa ospite. In più si fa scippare la palla che porta al vantaggio della squadra di Conte. (Miranchuk 7: Il russo subentra in Champions e segna, esordisce in Serie A e infila Handanovic. 41 minuti giocati, 2 reti.)

Zapata 5,5: Match molto complicato per il colombiano, più volte braccato e addirittura triplicato nelle marcature interiste. (Muriel 7: E’ determinante e si vede, apparecchia la tavola a Miranchuk e nel finale pennella un cioccolatino sempre per l’ex Lokomotiv Mosca. L’apoteosi sarebbe arrivata con la rete sul traversone di Freuler)