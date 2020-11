Il Consiglio comunale di Bergamo ricorda Stefano D’Orazio

Il Presidente del consiglio comunale, Ferruccio Rota, infatti, ha deciso di iniziare la seduta consigliare ricordando Stefano D’Orazio, lo storico batterista e flautista dei Pooh, scomparso sabato 7 novembre lasciando in lutto i fan della band legata a Bergamo.

“Permettetemi di rivolgere un pensiero per la scomparsa causa Covid a Stefano d’Orazio, autore di un messaggio di speranza per Bergamo nel duro momento della prima ondata pandemica, scrivendo insieme a Roby Facchinetti il brano Rinascerò Rinascerai. Mi sono preso questa licenza perché mi sembrava doveroso un atto di riconoscenza”, inizia Rota il Consiglio, lasciando che le note del brano di speranza e inno d’amore per Bergamo (i cui proventi sono interamente devoluti all’ospedale Papa Giovanni XXIII) risuonassero nei microfoni dell’aula consigliare a distanza.

La tempesta che ci travolge ci piega, ma non ci spezzerà, canta Facchinetti.

Una musica che assume una forza tutta nuova nel corso della prima seduta consigliare a distanza dopo solo due sessioni in presenza, a causa del ritorno della nuova ondata da Covid che sta colpendo nuovamente Bergamo, da pochi giorni zona rossa come tutta la Lombardia.

“D’Orazio così scrisse della nostra città: Bergamo è la mia seconda città, mi ha adottato e accolto e qui ho trascorso i miei migliori anni di lavoro. Rinascerò rinascerai vuole essere un semplice modo per fare anche noi la nostra piccola parte”, conclude Rota riportando le parole dello scomparso batterista dei Pooh con gli applausi di tutta l’Aula a distanza.