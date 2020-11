Bonus mobilità, in arrivo altri fondi dal Ministero dell’ambiente

È un messaggio di rassicurazione quello lanciato dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa in un comunicato stampa dopo il caotico click day vissuto nella giornata del 3 novembre scorso dai consumatori per registrarsi alla piattaforma per richiedere il rimborso di quanto già speso o il voucher per l’acquisto futuro di una bicicletta, una e-bike, un monopattino.

“Tra sito in tilt e problemi relativi al servizio Spid di Poste Italiane – racconta Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo -, gli utenti hanno incontrato non poche difficoltà nell’accesso alla richiesta del “bonus mobilità” tramite la piattaforma dedicata (www.buonomobilita.it) con tempi di attesa biblici e disguidi di accesso che si sono protratti per quasi tutta la giornata. Un metodo che costringe i consumatori a fare a gara a chi arriva primo a fronte della consolidata incapacità di gestione di accessi massicci sul sito: ogni volta vanno immancabilmente in crash”.

Il Ministro invita i consumatori ad entrare sulla piattaforma anche nei prossimi giorni per richiedere il rimborso o il buono mobilità (voucher), perché afferma che verranno previsti altri fondi nella legge di Bilancio 2021 e che chiunque sia in possesso di uno scontrino di acquisto dal 4 maggio al 2 novembre o un voucher dal 3 novembre verrà rimborsato.

“Adiconsum, naturalmente si augura che effettivamente sia così. Invitiamo tutti i consumatori che nella giornata del 3 novembre non fossero riusciti ad accedere alla piattaforma a segnalarci se riescono o meno ad ottenere il rimborso o il voucher. Raccomandiamo comunque di conservare gli scontrini degli acquisti già effettuati”.