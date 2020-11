Con Marco Tarantola del Centro Meteo Lombardo vediamo che tempo farà a Bergamo e in provincia.

ANALISI GENERALE

L’anticiclone centrato sulla Germania determina tempo stabile sulla Lombardia, sebbene non mancherà la presenza di strati di nuvole basse e nebbie, specie sulle zone di pianura e al mattino, all’interno comunque di un contesto di tempo stabile e privo di precipitazioni. Lo spostamento dell’alta pressione verso l’Europa orientale non modificherà le condizioni meteo per la nostra regione, dove non sono attesi transiti di sistemi nuvolosi significativi.

Domenica 8 novembre 2020

Tempo Previsto: al mattino estese velature su gran parte della regione, foschie e nebbie sulle aree di media e bassa pianura. Da metà giornata e nel pomeriggio sollevamento delle nebbie in pianura, cielo parzialmente nuvoloso su buona parte della regione, bel tempo sulle Alpi, con clima mite e soleggiato. In serata cielo poco o parzialmente nuvoloso su tutta la regione.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 8 e 10 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 16 e 18 °C.

Lunedì 9 novembre 2020

Tempo Previsto: al mattino coperto per nubi basse sulle aree meridionali della regione, foschie dense e nebbie su gran parte delle aree di pianura; bel tempo sui rilievi. Nel pomeriggio ed in serata parzialmente nuvoloso sulle aree di bassa pianura, poco nuvoloso sulle alte pianure con passaggi di velature, bel tempo in montagna.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 8 e 10 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 15 e 17 °C.

Martedì 10 novembre 2020

Tempo Previsto: al mattino foschie dense e nebbie su gran parte delle aree di pianura; bel tempo sui rilievi. Nel pomeriggio ed in serata parzialmente nuvoloso sulle aree di bassa pianura, poco nuvoloso sulle alte pianure, bel tempo in montagna. In serata tornano foschie e nebbie sulle pianure, possibili strati di nubi basse sul sud della regione.



Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 8 e 10 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 15 e 17 °C.