Covid, la Regione all’ospedale Papa Giovanni: “Raddoppiare i posti letto”

Non è un mistero: durante la prima ondata molti pazienti bergamaschi erano stati ricoverati oltre i confini provinciali, ora è Bergamo a dover dare il suo contributo in termini di posti letto. Ecco perché Regione Lombardia, sabato 7 novembre, ha chiesto all’ospedale Papa Giovanni di attivare altri 100 posti per pazienti Covid entro il 14 novembre.

La necessità è quella di rispondere alle richieste che arrivano da fuori provincia (attualmente il 40% dei ricoveri) e dal territorio orobico. Per farlo sarà necessario convertire reparti o parte di essi. L’ospedale è al lavoro per individuarli, senza penalizzare ulteriormente altre attività oltre a quelle chirurgiche, che già hanno dovuto ridurre sensibilmente gli interventi.