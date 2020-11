Con l’Inter big match da zona rossa: Conte ritrova Lukaku, nella Dea debutta Pessina?

Atalanta-Inter è sempre garanzia di spettacolo. E gol, tanti anche. È sinonimo di gioie: del resto, come dimenticare il 4 a 1 casalingo di due anni fa. E dolori: le 7 papine rimediate a San Siro l’anno precedente scottano ancora.

I bergamaschi, in campo alle 15, dovranno fare a meno di De Roon e Gosens. Gasperini, a sinistra, potrebbe lanciare il baby Ruggeri (esterno classe 2002 che ha esordito in Champions contro il Liverpool) e nel mezzo far debuttare Pessina accanto al più navigato Freuler. Ilicic o Malinovskyi? Noi, al momento, vediamo favorito lo sloveno al fianco di Gomez a supporto di Zapata.

In casa Inter, Romelu Lukaku figura tra i convocati. Il gigante belga partirà con ogni probabilità dalla panchina, lasciando spazio a uno che gigante non è (Sanchez, non a caso chiamato ‘El Nino’) ma che il pallone sa trattarlo alla grande. E poi Lautaro Martinez, reduce da una buona prestazione contro il Real Madrid, condita da un gol. In difesa si rivede Skriniar.

Atalanta-Inter è anche il primo match della zona rossa. Gli ospiti devono fare a meno del portiere di riserva Padelli (positivo al coronavirus), mentre i tamponi di Radu e Gagliardini sono risultati negativi dopo l’esito dubbio dei test effettuati sabato.

Le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pessina, Freuler, Ruggeri; Ilicic, Gomez; Zapata. Allenatore: Gasperini.