Bud Spencer, X-Men, Montecristo o l’Antartide? La tv dell’8 novembre

Per la prima serata in tv, domenica 8 novembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “L’allieva”. Verranno proposti due episodi dal titolo “L’ultima cena” e “Insieme, connessi finchè morte non ci separi”. Nel primo, Claudio e Alice seguono un’intuizione che può scagionare Giacomo. Anche Paolone viene convocato per la sua prima perizia: la misteriosa morte per avvelenamento di un noto critico gastronomico. La cocciutaggine di Alice, intanto, la porta a fare un ultimo tentativo nella ricerca a cui la Suprema aveva rinunciato.

Nel secondo, la provvisoria scarcerazione di Giacomo fa ripartire le indagini sul delitto al golf club. Intanto Alice scopre che qualcuno sta cercando informazioni sulla Manes: forse la persona che desidera così tanto incontrare è più vicina a lei di quanto non immagini. Per Alice e Claudio il giorno fissato per il matrimonio è arrivato, ma passa invano.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso. Tra gli ospiti, Ivana Trump con l’ex marito Rossano Rubicondi. Poi Heather Parisi in studio, quindi confronto tra la nuova moglie di Franco Oppini e Alba Parietti. E ancora Guenda Goria con il padre Amedeo. Spazio anche alla fidanzata di Paolo Brosio.

Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S. Los Angeles”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Circolo vizioso”: Anna torna improvvisamente dalla sua latitanza, per avvertire Callen di un serio pericolo. Darius è sopravvissuto all’esplosione del bunker a Cuba e forse gli sta dando la caccia…

Su RaiTre alle 20 verrà proposta una nuova puntata di “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio.

Su La 7 alle 20.35 l’appuntamento è con “Non è L’Arena”, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.30 c’è “…continuavano a chiamarlo Trinità”, con Bud Spencer e Terence Hill; su Italia1 alle 21.20 “X-Men – Giorni di un futuro passato”; su Rai4 alle 21.20 “Good People”; su La5 alle 21.20 “La lista di Natale” e su Iris alle 21.10 “Montecristo”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Wildest Antarctic”. Un viaggio alla scoperta dell’Antartide, Continente remoto di ghiacci perenni, venti poderosi e correnti oceaniche dove la vita si e adattata a condizioni estreme in maniera singolare.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.15 “Big Bang Theory”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.