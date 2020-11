Torna il campionato per l’Atalanta, che al Gewiss Stadium cerca di mettersi alle spalle il pesante 0-5 subito in Champions col Liverpool ospitando l’Inter di Conte.

Gasperini lancia Ruggeri dal 1′: sarà lui il vice-Gosens. In attacco, con Gomez e Zapata, c’è ancora Malinovskyi.

di 20 Galleria fotografica Atalanta-Inter









La diretta del match:

Il secondo tempo

93′- Finisce qua, dopo un finale incandescente: Atalanta-Inter 1-1.

90′- Ci saranno 3′ di recupero.

89′- Quinto e ultimo cambio di Gasperini: fuori il debuttante Ruggeri, dentro Mojica.

84′- Muriel! Atalanta a un passo dal 2-1! Cross teso dalla destra di Freuler, il colombiano in tuffo di testa arriva una frazione di secondo di ritardo e non trova il miglior impatto con la palla, che termina fuori.

82′- Ci prova Muriel da casa sua, il destro non parte come vorrebbe e la palla si spegne sul fondo.

79′- MIRANCHUK!! IL PAREGGIO DELL’ATALANTA!! Sinistrio dal limite angolatissimo del russo, palla che s’infila nell’angolino basso dove Handanovic non può arrivare! Gol all’esordio in Serie A per Miranchuk.

73′- Intanto Conte cambia il suo reparto offensivo: ora davanti ci sono Lukaku e Perisic.

72′- Cambia ancora Gasperini: fuori Toloi e Zapata, dentro Muriel e Lammers.

65′- Inter a un passo dal raddoppio: prima Vidal e poi Barella calciano a botta sicura, grandissimo Sportiello a chiudere la saracinesca in entrambi i casi.

59′- Subito un doppio cambio per Gasperini: dentro Miranchuk e Pessina, fuori Malinovskyi e Pasalic.

58′- All’improvviso Inter in vantaggio: cross dalla sinistra di Young e testa di Lautaro che batte Sportiello.

45′- Si riparte con gli stessi 22 che hanno iniziato la gara.

Il primo tempo

45′- Senza recupero, si va a riposo: 0-0 tra Atalanta e Inter, primo tempo tutt’altro che entusiasmante.

32′- Djimsiti in ritardo su Sanchez, ammonito.

25′- Inter pericolosa! Cross di Batsoni e colpo di testa di Vidal, palla alta di poco.

22′- Bel cross dalla sinistra di Ruggeri, Hateboer arriva in ritardo all’appuntamento con la palla e si fa anticipare da Bastoni.

18′- Girata di Lautaro col destro, palla che termina sul fondo.

6′- Punizione di Gomez sulla barriera, peccato!

5′- Zapata steso da Darmian al limite: punizione in zona pericolosa per la Dea.

1′- Via, si parte al Gewiss Stadium!

Le formazioni ufficiali:

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Ruggeri; Malinovskyi, Gomez; Zapata. All. Gasperini.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Martinez, Sanchez. All. Conte.