Atalanta-Inter, chi si rialza? Dalle delusioni in Champions al bisogno di punti in A

L’Atalanta torna a giocare, dopo parecchio tempo, in un pomeriggio domenicale (inizio ore 15) per affrontare tra le mura amiche l’Inter.

Entrambe le formazioni sono reduci dalle sconfitte patite in Coppa, di misura quella interista a Madrid, quasi umiliante quella degli atalantini contro i marziani del Liverpool.

Nonostante tutti si aspettassero gli zero punti contro gli inglesi, ciò che preoccupa i tifosi nerazzurri sono le dichiarazioni rilasciate da mister Gasperini, non tanto quelle sul divario enorme tra le due compagini (risaputo), quanto quelle relative al fatto che la squadra pare aver perso d’intensità per cui sarà necessario riflettere su come affrontare avversari di questo tipo.

Perché dunque la squadra non è più intensa come prima? Perché non riesce ad esprimere quel gioco stupendo che faceva prima?

La Dea, ad esempio, da qualche tempo tira in porta meno di prima e segna poco. Sono tutti aspetti che Gasperini dovrà valutare con i suoi collaboratori e cercare di porre rimedio velocemente perché intanto il campionato prosegue ed eventuali ulteriori passi falsi potrebbero compromettere gli obiettivi prefissati.

Certo, forse sarebbe stato meglio oggi poter affrontare una squadra più abbordabile e invece l’Atalanta si troverà di fronte l’Inter che, anch’essa, non può più permettersi di perdere punti.

E purtroppo anche le notizie che arrivano dall’infermeria atalantina non sono confortanti, visto che oltre ai certi assenti de Roon e Gosens, anche Romero e Hateboer sono ancora alle prese con acciacchi e, anche in caso di un eventuale recupero, non saranno certo al meglio.

Quindi quello che si presenta è un quadro simile a quello che precedeva la gara con il Liverpool: per una partita così importante proprio non ci voleva.

La classifica dice Atalanta 12 e Inter 11, ma credo servirà una partita quasi perfetta a Gomez & Co per poter superare i meneghini che sono davvero forti in ogni reparto e poterlo fare con questa situazione sarà davvero complicato.

Ma attenzione, i tifosi atalantini cerchino di confortarsi un po’ perché a Milano non è che stiano tanto meglio che a Bergamo, a cominciare dai dubbi di formazione che sono molti. Infatti Lukaku dovrà cercare un recupero in extremis, così come Skriniar, mentre assenti saranno i lungodegenti Sensi e Vecino.

A ciò è bene aggiungere che anche il Biscione non sta attraversando un momento splendido di forma, con tanto di conseguenti critiche, spintesi perfino a mettere in discussione la panchina di Conte.

Nei commenti si sono scomodati diversi illustri ex interisti. A partire dal grande Luis Suarez, che è arrivato (pesantemente) ad affermare che il mister leccese stia facendo danni in questo momento, facendo giocare la sua squadra in maniera scolastica e prevedibile, fino a Nicola Berti, secondo cui Vidal deve perdere alcuni chili di troppo.

Ecco dunque che, in fin dei conti, anche l’ambiente bergamasco non è poi così male, visto che non c’è la pressione che si vive alla Pinetina.

Le due squadre si sono affrontate a Bergamo nella massima serie in 60 occasioni: 16 vittorie atalantine, 21 interiste e 23 pareggi. Se consideriamo anche le gare giocate a San Siro il divario aumenta: 64 successi contro i 25 della Dea e 31 pareggi. L’ultimo successo interista a Bergamo è quello dell’ultima giornata dello scorso campionato quando, con in palio il secondo posto, D’Ambrosio e Young colpirono per due volte gli atalantini nei primi 20 minuti.

Al precedente torneo risale invece la più recente vittoria atalantina sui rivali con un perentorio 4 a 1 finale frutto delle reti di Hateboer, momentaneo pareggio di Eder, poi Mancini, Djimsiti ed un capolavoro di Gomez. Quest’ultima partita rappresenta anche il più importante successo atalantino contro l’Inter. Il più recente pareggio è invece lo 0 a 0 del 2017-2018.

La partita con il maggior numero di gol, tra le due squadre è quella del 1942-1943, in piena seconda guerra mondiale: un 2 a 5 con 4 reti dell’interista Baldini.

Entrambi i mister sono ex con esperienze non proprio positive, Gasperini nel 2011 e Conte nel 2009-2010. Tra i giocatori invece, sia Roberto Gagliardini che Alessandro Bastoni hanno indossato la casacca atalantina, il primo per 14 volte ed il secondo per 7.

Concludendo, alla fine, quello che conta è il risultato: al campo quindi l’ardua sentenza.