“A gh’è ‘l Lockdown”, l’ultimo video del Vava fa il pieno sui social

Il video è già virale sui social, con migliaia di condivisioni. Su Youtube, nel giro di poche ore, ha già totalizzato oltre 4 mila visualizzazioni.

Si chiama ‘Lockdown’ (e come poteva essere altrimenti) l’ultimo lavoro musicale del Vava, remake della famosissima ‘Tubthumping’, hit anni ’90 del gruppo musicale britannico Chumbawamba.

Una canzone tutta da ridere, che riesce a far sorridere in questo periodo complicato. Non resta che ascoltarla.