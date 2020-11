Teo e le veline grasse, Giovani spiriti e film: gli eventi online nel week-end

Con le nuove restrizioni anti-Covid, anche la provincia di Bergamo è stata inserita nella zona rossa. Le iniziative sul territorio, dunque, sono sospese, cinema, teatri e musei sono chiusi e non vi sono in programma eventi dal vivo.

Vengono proposti, però, spettacoli e iniziative online: la partecipazione in presenza sicuramente è un’altra cosa, ma in questo periodo la tecnologia può aiutarci a fruire di queste opportunità in una modalità alternativa.

Anzichè proporre i nostri articoli relativi agli eventi del week-end in città e in provincia, raccogliamo alcuni spunti relativi agli appuntamenti online organizzati da realtà di Bergamo e provincia sabato 7 e domenica 8 novembre.

Nonostante l’ultimo Dpcm del 24 ottobre, il Teatro Filodrammatici di Treviglio non rinuncia a diffondere cultura e a proporre spettacoli al proprio pubblico. Era tutto pronto per presentare il cartellone della nuova stagione, che era già stata pensata in presenza e in streaming, ma con le nuove disposizioni e la chiusura dei teatri fino al 24 novembre l’organizzazione ha dovuto ripensare alla proposta e, dopo essersi confrontata con gli artisti, ha preso la decisione di realizzare un’anteprima proponendo tre spettacoli visibili unicamente online sul sito del teatro www.teatrofilodrammaticitreviglio.it.

Sabato 7, venerdì 13 e sabato 21 dalle 21 il pubblico potrà vedere e apprezzare spettacoli di musica e teatro direttamente sul proprio dispositivo, trasmessi in streaming in diretta o tramite video già registrati sullo storico palco trevigliese, grazie al supporto di Music in Box Service. Per ciascuna data il biglietto sarà di 10 euro.

Sabato 7 novembre si terrà il concerto di “Teo e le veline grasse” in “Non la solita band del cactus”. Il gruppo si esibirà dal vivo e sarà trasmesso in diretta .

Istrionici, bizzarri e fuori dagli schemi, “Teo e le veline grasse” si sono fatti spazio nel panorama della musica dal vivo differenziandosi per le ormai conosciute doti tecniche dei componenti della band. L’importante mole di concerti all’attivo ha portato le “Velinacce” ad avere grande padronanza del palco, dimostrando ad ogni esibizione la grande passione per la musica e la loro innata capacità di divertire il pubblico, senza mai scadere nella banalità. Esperti sperimentatori propongono brani della storia della musica italiana completamente stravolti con riferimenti a brani internazionali. Il risultato è la splendida interazione con il pubblico ed il susseguirsi di emozioni inaspettate.

Per vedere lo spettacolo bisognerà collegarsi al sito www.teatrofilodrammaticitreviglio.it/streaming e inserire le proprie credenziali

I biglietti si acquistano online sul sito del Teatro Filodrammatici www.teatrofilodrammaticitreviglio.it/acquista-spettacolo-streaming

Informazioni per il pubblico: info@teatrofilodrammaticitreviglio.it

Lab80 Cinema ha riaperto l’Auditorium Web. Fino a quando non potrà riaprire in sicurezza, tornerà a proporre in questo modo la sua programmazione: tanti film, tante proiezioni ma ad orari ben precisi, come una sala vera e propria. Basta fare tre semplici passaggi:

1) Scegliere il film e acquistare il biglietto online su https://lab80.18tickets.it/

2) Ricevere il codice corrispondente al posto assegnato

3) Accedere con il proprio dispositivo alla sala virtuale utilizzando il link presente sul biglietto, che può essere comprato fino a 15 minuti dopo l’inizio della proiezione.

Dal momento dell’acquisto si hanno 30 giorni per vedere il film e 48 ore dal primo click per completarne la visione.

Il servizio è accessibile dalla TV o dai propri dispositivi Windows, Mac, Apple TV, iPhone e iPad, Android, Chromecast (verificare a questo link che il proprio dispositivo sia compatibile).

Per vedere la programmazione clicca qui: http://www.lab80.it/programmazione

Sabato 7 novembre alle 20.30 sul canale YouTube: www.youtube.com/compagnialapulce verrà proposto il secondo appuntamento online con la rassegna “Terra di mezzo”. La Pulce e P.K.D. di Piacenza insieme in diretta streaming con “Giovani spiriti” spettacolo divertente, provocatorio e interattivo sull’uso e abuso di alcol.