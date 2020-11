Spacciatori inseguiti ed arrestati dai carabinieri in elicottero

Operazione antidroga eseguita nella serata di venerdì 6 novembre in aperta campagna nei territori dei comuni di Covo e Antegnate dai carabinieri di Treviglio, con il supporto aereo dei militari del Nucleo Elicotteri di Orio al Serio.

In seguito a diverse segnalazioni pervenute ai carabinieri di Romano di Lombardia relative ad un via vai di persone in un’area campestre isolata e vicina ed uno dei cavalcavia dell’autostrada A35 tra i comuni di Covo e Antegnate, i militari dell’Arma hanno monitorato la zona. Venerdì sera l’area è stata delimitata dai controllati dall’alto dall’elicottero dei carabinieri di Orio al Serio.

I carabinieri hanno individuato due persone che hanno tentato la fuga, favoriti dal buio nei boschi circostanti lungo il tratto della Bre.Be.Mi, grazie alla termocamera presente sul velivolo i due malviventi sono stati localizzati e raggiunti dai militari a piedi.

Sono finiti in manette due cittadini irregolari di origini marocchine, Y.K. di 29 anni e Y.A. 27enne, con precedenti specifici per spaccio di sostanze stupefacenti, trovati in possesso di circa 50 grammi di eroina, pronta per esser spacciata. Nel corso delle attività sono stati rinvenuti e sequestrati in loro possesso 48 grammi di eroina e diverso materiale per il confezionamento delle dosi.

I due arrestati temporaneamente trattenuti nelle camere di sicurezza della caserma di Treviglio in attesa, nella mattinata di sabato, della convalida con rito direttissimo al Tribunale di Bergamo.