La notizia è ufficiale: Joe Biden è il nuovo presidente degli Usa. Vincendo anche nello stato della Pennsylvania, Biden sfonda il tetto dei 270 seggi necessari ed è quindi il 46° presidente degli Stati Uniti.

Joe Biden è nato a Scranton il 20 novembre 1942.

Esponente dell’area moderata del Partito Democratico, prima di intraprendere l’attività politica ha conseguito il titolo di Juris Doctor e ha esercitato la professione di avvocato, prestando la propria opera come difensore d’ufficio. Nel 1972, a 29 anni di età, fu eletto per la prima volta senatore federale in rappresentanza del Delaware, diventando così il sesto componente più giovane della camera alta nella storia degli Stati Uniti.

In seguito fu riconfermato per ulteriori sei mandati consecutivi, nel corso dei quali si occupò perlopiù di politica estera e di giustizia: Biden ricoprì ininterrottamente la carica fino al 2009, anno in cui si dimise per assumere le funzioni di vicepresidente dell’Unione sotto l’amministrazione di Barack Obama.

Nel 2017 fu insignito della medaglia presidenziale della libertà con lode, massima onorificenza civile del Paese.