“Io, medico sopravvissuto al Covid, ai negazionisti dico: l’incendio vi evita, ma giocate col fuoco”

L’autoscatto dal letto d’ospedale parla da solo: Pietro Poidomani, 66 anni, medico di famiglia a Cividate al Piano, è stato uno dei primi a provare l’esperienza devastante del Covid. Forse il primo medico della Bergamasca.

I primi sintomi li ha accusati il 28 febbraio. Qualche linea di febbre e una tosse molto profonda, diversa dalle solite. Quattro giorni dopo è in isolamento, sotto ossigeno all’ospedale di Romano. Il tampone non mente: positivo. Le lastre nemmeno: in corso c’è una polmonite interstiziale.

Da allora sono passati otto mesi. Lui dal virus è guarito, altri suoi colleghi no. È bene ricordarne i nomi: Mario Giovita, 65 anni; Antonino Buttafuoco, 66; Vincenzo Leone, 65; Carlo Alberto Passera, 62; Michele Lauriola, 67; Pietro Bellini, 69; Giambattista Perego, 62. Tutti caduti durante la prima ondata, portati via dalla malattia quando i dispositivi di protezione erano ancora un miraggio.

Otto mesi, appunto. Non un’eternità. Eppure, c’è chi sembra avere dimenticato un po’ troppo frettolosamente le scene viste in primavera. Soprattutto a Bergamo, dove in quei mesi era persino difficile comprendere quale fosse il confine tra il vivere e il morire.

Nelle piazze e per le strade, l’onda del malcontento è sempre più spesso cavalcata da negazionisti e cospirazionisti. Tant’è che in alcuni cortei togliersi la mascherina (o il non indossarla affatto) è diventato un invito. Un atto di ribellione, non un fattore di rischio.

“Ci sono due frasi che ripeto sempre – commenta il dottor Poidomani -. La prima è ‘Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno’. La seconda è che se l’incendio finora li ha evitati, giocano sempre col fuoco. E chi gioca col fuoco prima o poi rischia di scottarsi”. Ai negazionisti “consiglio solo di aprire un libro di storia. Capirebbero subito che le pandemie non sono frutto della fantasia – aggiunge – e che se riusciamo a contrastare il Covid è solo per merito della scienza, delle terapie e delle tecnologie che lo consentono”.

Otto mesi dopo, la geografia del contagio in provincia è cambiata. Il territorio maggiormente sotto pressione, ora, è proprio la Bassa Bergamasca, dove il dottor Poidomani esercita da 35 anni. Un territorio che per logistica e attività lavorative ha molti contatti con il Milanese, dove venerdì si è superata la soglia dei 4 mila contagi.

Nella ‘sua’ Cividate i casi segnalati dall’inizio della seconda ondata sono 5, come si apprende dai frequenti aggiornamenti del sindaco Gianni Forlani. Il primo cittadino, sui social, condivide “l’emblematica” confidenza (così la definisce) di una persona positiva al Covid: “Pensavo non fosse vero. Ero fra quelli che non credevano al virus, ma adesso mi sono ricreduto” riporta il sindaco invitando alla prudenza. Meglio tardi che mai, direbbe qualcuno.