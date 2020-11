Decreto Ristori, pagati i primi 16 milioni a 3.500 imprese bergamasche

A livello nazionale il ministero dell’Economia e l’Agenzia delle Entrare hanno già disposto bonifici per i contributi a fondo perduto in favore di 211 mila imprese per un totale di oltre 964 milioni di euro secondo quanto stabilito con il primo decreto “Ristori”.

“In provincia di Bergamo i mandati di pagamento già effettuati, con questa prima tranche, sono stati 3.501 per oltre 16 milioni di euro in favore delle attività commerciali più colpite – affermano il viceministro all’Economia, senatore Antonio Misiani, e gli onorevoli Elena Carnevali e Maurizio Martina -. Nei prossimi giorni i pagamenti continueranno e si rafforzeranno anche con le misure decise con il decreto “ristori bis”.