Cosa fare quando mancano tutti i denti?

Se mancano tutti i denti oppure se devono essere estratti e non ci si vuole affidare alla scelta di una protesi mobile, si può percorrere la via dell’implantologia a carico immediato, in particolare quella a carico immediato di scuola italiana. Il termine implantologia a carico immediato identifica il principio terapeutico di sottoporre un impianto appena inserito nell’osso ai carichi funzionali, ovvero si posizionerà nella stessa seduta chirurgica e quindi nello stesso giorno di posizionamento degli impianti, un provvisorio fisso che consentirà al paziente di uscire dallo studio del medico con un nuovo sorriso e di tornare a masticare immediatamente, seppur con qualche limitazione.