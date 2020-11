Primo weekend di lockdown. Sotto quale cielo a Bergamo? Risponde Marco Tarantola del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

L’anticiclone centrato sulla Germania determina tempo stabile sulla Lombardia, sebbene non mancherà la presenza di strati nuvolosi e nebbie, specie sulle zone di pianura e al mattino, all’interno comunque di un contesto di tempo stabile e privo di precipitazioni. Nel fine settimana, lo spostamento dell’alta pressione verso l’Europa orientale non modificherà le condizioni meteo per la nostra regione, dove non sono attesi transiti di sistemi nuvolosi significativi. Le temperature saranno prevalentemente influenzate dalla copertura nuvolosa, con valori generalmente compresi tra 15 e 18 gradi nel pomeriggio sulle zone di pianura.

Sabato 7 novembre 2020

Tempo Previsto: al mattino bel tempo su tutta la regione, nebbie estese o nubi basse su gran parte delle aree di pianura, in dissolvimento con il passare delle ore. Nel pomeriggio e in serata bel tempo ovunque, con clima mite e soltanto qualche locale annuvolamento su Oltrepò e bassa pianura dovuto al sollevarsi delle nebbie.

Temperature: minime in lieve calo. In pianura minime per lo più comprese tra 8 e 10 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 15 e 17 °C.

Domenica 8 novembre 2020

Tempo Previsto: al mattino estese e dense velature su gran parte della regione, foschie e nebbie sulle aree di media e bassa pianura. Da metà giornata e nel pomeriggio deciso miglioramento del tempo con cielo poco o parzialmente nuvoloso su tutta la regione, clima mite e soleggiato. In serata cielo sereno su tutta la regione.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 8 e 10 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 15 e 17 °C.

Lunedì 9 novembre 2020

Tempo Previsto: al mattino coperto per nubi basse sulle aree meridionali della regione, foschie dense e nebbie su gran parte delle aree di pianura; bel tempo sui rilievi. Nel pomeriggio ed in serata parzialmente nuvoloso sulle aree di bassa pianura, poco nuvoloso sulle alte pianure, bel tempo in montagna.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 8 e 10 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 15 e 17 °C.