Si perde in bici e resta bloccato in galleria: 14enne ritrovato dai carabinieri

Giovedì notte i Carabinieri della Tenenza di Seriate sono intervenuti nella galleria Montenegrone in quanto un ragazzino di 14 anni, mentre rientrava a casa dopo aver passato il pomeriggio con gli amici, si era perso ed era rimasto bloccato all’interno della galleria.

Intorno alle 3 i militari, in servizio perlustrativo nella zona, hanno notato il giovane che, impaurito, era rimasto bloccato all’interno della lunga galleria. Pertanto, i Carabinieri hanno subito provveduto a mettere in sicurezza il ragazzo con la sua bici, tranquillizzandolo dato il forte spavento che aveva avuto. Accompagnato in caserma, il minore è stato dunque affidato alla madre che, risollevata, ha ringraziato i militari.