Ranzanico, esce di strada con l’auto: illeso il conducente

I Vigili del fuoco volontari del distaccamento di Lovere sono intervenuti venerdì 6 novembre, pochi minuti prima delle 13, per un’auto ribaltata a Ranzanico in via Nazionale, la statale 42.

Il conducente, un ventenne, ha perso il controllo dell’autovettura ed è uscito fuori strada ribaltandosi. Nell’impatto non c’è stato nessun ferito.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’autovettura e hanno bonificato la zona compromessa.