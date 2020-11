N.C.I.S, Shark o l’arte di Canova? La tv del 6 novembre

Per la prima serata in tv, venerdì 6 novembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Tale e Quale Show”.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il giorno di San Patrizio”: Jimmy e Kasie sono tenuti in ostaggio in una tavola calda da tre uomini che hanno appena fatto un colpo in una gioielleria…

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre alle 21.20 con “Titolo V”, condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti.

I casi di cronaca saranno al centro dell’attenzione su Rete4 alle 21.20 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Canale5 alle 21.30 ci sarà il “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini

Italia1 alle 21.25 proporrà una nuova puntata di “Freedom- Oltre il confine”, condotto da Roberto Giacobbo.

Su La7 alle 21.15 l’appuntamento è con “Propaganda live”, condotto da Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Emma Svennson e l’amore”; su Iris alle 21.10 “Changeling” e su Italia2 alle 21.05 “Shark”.

Rai4 alle 21.20 trasmetterà la serie “Warrior”. 1870, San Francisco. L’esperto di kung-fu Ah Sahm arriva dalla Cina in California alla ricerca della sorella di cui non ha più notizie, ma si trova nel bel mezzo di una guerra tra le cosche mafiose di Chinatown.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposta la visione di “Art night – Canova – Thorvaldsen”. Antonio Canova e Bertel Thorvaldsen sono gli artisti di riferimento della fine del ‘700, al pari delle odierne rockstar. A seguire, “Rodin, divino inferno”: “La porta dell’Inferno” doveva essere il capolavoro della sua vita, una scultura colossale popolata da dannati, donne che aveva amato e tanti segreti.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “The good wife” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.