Si sono spinti fin sotto l’abitazione del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, i circa 300 manifestanti che giovedì sera sono scesi in piazza per protestare contro il nuovo Dpcm del governo. In mezzo ai commercianti, titolari di Partite Iva, ristoratori, baristi, anche dei anche militanti di CasaPound.

Tutto è partito da un volantino circolato nel pomeriggio sui social network, che invitatava a ritrovarsi alle 21 in piazza Matteotti, davanti alla sede del Comune, “per protestare pacificamente contro questo assurdo Dpcm”. Da Palafrizzoni il corteo si è poi spostato, imboccando viale Vittorio Emanuele e salendo in Città Alta, tra fumogeni e canti dell’inno nazionale.

Foto 3 di 3





Non mancano le reazioni a quanto accaduto. Prima in ordine di tempo quella del vicesindaco di Bergamo, Sergio Gandi: “Scendere in piazza è un diritto, così come fare sentire la propria voce. Ma oggi si è varcato un limite che sempre deve essere osservato, quello del rispetto delle persone – ha scritto su Facebook -. I manifestanti hanno scelto di ammassarsi sotto l’abitazione privata del Sindaco, che del dpcm governativo e dell’ordinanza Ministro della Salute – Presidente della Regione Lombardia non è firmatario. Si è scelta una modalità che nulla ha a che vedere con i luoghi della politica e delle Istituzioni e nei riguardi di una persona che non ha deciso i provvedimenti contestati. I commercianti hanno le loro ragioni, assolutamente rispettabili. Ma non sono accettabili i modi, né si comprende il senso”.

Alla presa di posizione del vicesindaco segue a stretto giro quella di tutto il Pd bergamasco. “Il Partito Democratico – si legge in una nota – difende tutte le modalità di partecipazione e di libera espressione del dissenso che si muovono nella correttezza e nelle regole. Quanto avvenuto, invece, non è dignitoso per la nostra città ed è estremamente pericoloso. Le categorie maggiormente toccate dalla crisi stanno subendo un ulteriore duro colpo da questa seconda ondata e tutti siamo impegnati a sostenere misure che aiutino concretamente chi ne ha più bisogno. Ma quello che stiamo vivendo non può giustificare in alcun modo atti provocatori come quelli di questa sera. Ancora più scandaloso é che alcune forze di destra, da anni al governo regionale, anziché assumersi le proprie responsabilità e aiutare a gestire la situazione, scelgano di provocare e strumentalizzare il disagio pensando così forse di scaricare le proprie pesanti responsabilità. Bergamo e i bergamaschi meritano di certo di meglio rispetto a questo misero gioco”.