Lead Generation, Neosperience acquisisce il controllo di ADChange

Neosperience, uno dei principali player nel settore della digital customer experience quotato su AIM Italia, ha acquisito il controllo (51%) di ADChange, il rimanente 49% entro luglio 2023.

L’unione imprenditoriale tra Neosperience, presente sul territorio bergamasco attraverso la controllata Neos Consulting al Point di Dalmine, e ADChange è nata da una visione condivisa: la tecnologia al servizio delle aziende per aiutarle a migliorare le performance di marketing e vendite, creando più valore per i loro clienti. “È dato noto, infatti -spiega una nota aziendale-, che ancora oggi siano oltre il 90% le aziende che non sanno quasi nulla di chi visita i loro siti web e le loro app. Anche quando sono già presenti nel mondo digitale, le imprese hanno una conoscenza superficiale di chi frequenta i loro spazi online o misurano la loro visibilità digitale con metriche non rilevanti per il proprio business, come il numero di visitatori, la durata delle visite, le pagine più visitate. Poiché la consapevolezza digitale è un fattore di crescita propulsiva, questa unione promette di dare una spinta alla competitività italiana e alla capacità di sviluppare business cogliendo appieno le potenzialità della rete”.

“Il team di ADChange porta al nostro gruppo un insieme di strumenti innovativi che potenziano l’offerta delle nostre soluzioni dedicate al Digital Commerce – spiega Dario Melpignano, presidente di Neosperience–. Oggi è centrale per le aziende di ogni settore avere una capacità di lettura precisa dei dati sui comportamenti dei clienti. Questa capacità di profilazione apre nuovi spazi per le strategie di marketing e vendita B2B ed è una componente imprescindibile di quella trasformazione digitale che le aziende devono affrontare per restare competitive”.

ADChange è un’azienda di recente costituzione con base a Torino e con una già consolidata presenza nel settore della Lead Generation.

“Con la nostra competenza unita alla profonda esperienza e all’ampia base di clientela di Neosperience – dice Alessandro Ponte, ceo di ADChange– possiamo rendere molto più efficace l’approccio al marketing e alle vendite B2B. L’obiettivo è quello di offrire alle aziende un modello molto più approfondito ed efficace di analisi dei comportamenti dei loro clienti attuali e potenziali, in grado di predire, grazie all’Intelligenza Artificiale e al Machine Learning, quali clienti acquisteranno specifici prodotti e servizi e quali ricavi e margini di vendita verranno generati. In questo modo le aziende possono concentrare l’attività laddove si producono i risultati, evitando di disperdere risorse”.

ADChange è stata costituita nel febbraio 2019, con ricavi conseguiti nei primi 12 mesi di attività pari a 370 mila euro circa, un ebitda dell’ordine di 90 mila euro una posizione finanziaria netta Finanziaria (cassa) dell’ordine di 100 mila euro.