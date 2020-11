Entra nel vivo la stagione delle noci: gustale nel risotto e gorgonzola

Sono le noci il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Ci troviamo nel pieno dell’offerta del nuovo raccolto e gli areali produttivi di riferimento al momento si trovano nel nord Italia, in particolare a Treviso e a Padova.

Un ruolo da protagonista spetta alla varietà Lara, di prima scelta, contraddistinta da particolari qualità organolettiche e per la pezzatura più grande. La qualità è molto buona: i produttori hanno affinato i meccanismi di selezione e sono sempre in grado di garantire merce di altissimo livello che giustifica un prezzo superiore rispetto alle altre tipologie, per esempio francesi.

Per la propria spesa dal fruttivendolo o dall’ambulante di fiducia si può acquistare anche la noce fresca (non essicata) della Campania, che vale la pena di provare.

Dotate di svariate proprietà per la salute e il benessere dell’organismo, contengono sali minerali come fosforo, magnesio, calcio, ferro, sodio, manganese e potassio, ma anche vitamina A, B1, B2, B3, B5, B6, C, E, K e J. Sono ricche di zinco e rame, elementi che solitamente attingiamo dalla carne; e per questo sono molto indicate in una dieta vegetariana, mentre la presenza di vitamina E aiuta a prevenire l’invecchiamento.

Presentano, poi, un aminoacido essenziale, chiamato arginina, è prezioso in quanto alleato delle arterie; infatti, fornisce alle loro pareti il nitrossido, sostanza in grado di combattere e prevenire l’arteriosclerosi.

Grazie alla loro composizione sono una fonte di energia totalmente naturale, svolgono un’azione digestiva e diuretica.

In cucina possono essere consumate al naturale oppure adoperate per accompagnare ottimi primi piatti, come riso e pasta oppure secondi, come filetti di manzo, maiale o tonno, ma anche dessert, come il classico semifreddo, il gelato e originali crostate.

Dando uno sguardo più in generale al mercato ortofrutticolo, inizia un’offerta di arance spagnole di varietà Navellina in grado di esprimere un livello qualitativo accettabile, cioè soddisfacente considerando il calendario. Il primissimo prodotto italiano pecca ancora di un grado di maturazione insufficiente, ma ben presto migliorerà: a giorni sarà possibile trovare i giusti standard.

È buona la qualità delle clementine nazionali, soprattutto calabresi, che superano quelle spagnole. L’interesse della clientela si è spostato sulla merce Made in Italy e il suo valore commerciale è maggiore rispetto a quella iberica.

Volge al termine la stagione del Satsuma Miyagawa, anche perché l’attenzione dei consumatori si è concentrata sulle clementine.

Risulta piuttosto fermo il mercato dei cachi, per i quali si annota un rallentamento delle compravendite, mentre è anomala la stagione delle castagne: non essendo possibile organizzare le tradizionali feste, sagre e castagnate è difficile immaginare che le compravendite possano raggiungere numeri importanti.

Siamo nel vivo della campagna di mele e pere, con la possibilità di comprare tutte le varietà di prim’ordine: per le prime il luogo d’origine di riferimento è il Trentino, mentre per le seconde l’Emilia Romagna.

È buona l’offerta di melograno e vale la pena di assaporare quello italiano, in primis siciliano.

Passando al comparto orticolo, aumenta la disponibilità di carciofi e proporzionalmente calano i prezzi, anche se rimangono entro valori mediamente sostenuti. A parità di pezzatura, le varietà con le spine hanno un costo superiore rispetto a quelle senza.

Grazie a una cospicua disponibilità locale, diminuiscono le quotazioni dei cavolfiori bianchi, mentre rimane quello della scorsa settimana il prezzo dei cavolfiori verdi e a pigna o romaneschi, reperibili in quantitativi piuttosto limitati. Si rilevano rincari, invece, per il pomodoro ciliegino e datterino,

L’importazione di merce spagnola consente di calmierare le melanzane, mentre – a fronte di volumi maggiori – scende il costo dei broccoletti e delle zucchine.

Risulta in contrazione l’offerta di fagiolini: per soddisfare le richieste si affianca il prodotto marocchino, in grado di offrire comunque una buona selezione.

Per concludere, le temperature medie giornaliere di questi giorni permettono una buona resa della produzione locale specialmente per bietole da costa, bietole da foglia tipiche erbette, cavolfiori, verza, cicoria Catalogna, lattughe di ogni tipo e spinaci.

La ricetta della settimana

a cura di GialloZafferano

RISOTTO GORGONZOLA E NOCI

Ingredienti

160 g riso carnaroli (per risotti)

100 g Gorgonzola (dolce o piccante)

60 g gherigli di noce

30 g parmigiano grattugiato o grana

1 dado vegetale

20 g Burro

1 Scalogno

Preparazione

Tritate finemente lo scalogno e rosolatelo assieme al burro in un tegame piuttosto ampio.

Quando sarà rosolato aggiungete il riso e fatelo tostare dopodiché unite il dado e dell’acqua calda poco alla volta.

Fate cuocere lentamente il riso aggiungendo man mano un po’ di acqua calda man mano che viene assorbita dal riso.

A metà cottura aggiungete al risotto le noci tritate in maniera grossolana o in granella fine.

Infine aggiungete il gorgonzola e unite il parmigiano.

Amalgamate gli ingredienti e mantecate per rendere il risotto cremoso.

Il risotto gorgonzola e noci è pronto per essere gustate, facile e veloce.

Consigli

Volendo, potete aggiungere al risotto gorgonzola e noci della granella di noci a fine cottura e un po’ di prezzemolo tritato.

In alternativa al dado potete usare il sale fino e unire brodo vegetale al posto dell’acqua.