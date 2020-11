Bus, tram e funicolare pieni al 50%: le regole da seguire a bordo

Atb e Teb fanno sapere che, a partire dal 6 novembre fino al 3 dicembre, autobus, funicolari e tram viaggiano con una capienza massima del 50% come indicato nel nuovo Dpcm.

“Il personale, come ha sempre fatto dall’inizio dell’emergenza sanitaria, monitorerà costantemente e in coordinamento con le centrali operative l’afflusso dei passeggeri a bordo di autobus, funicolari, tram e alle fermate della rete per garantire a tutti un servizio sicuro ed efficiente, intervenendo laddove necessario” spiegano dall’azienda.

Le regole

“La collaborazione consapevole e responsabile di ogni passeggero, attraverso il rispetto delle regole di salute pubblica – aggiunge Atb – è fondamentale per garantire a tutti un viaggio in sicurezza”. Ecco perché l’azienda invita tutti coloro che utilizzano autobus, tram e funicolari a seguire le semplici regole di viaggio a tutela della propria salute e di quella degli altri.

– indossare correttamente la mascherina durante il viaggio, anche quando si è al telefono

– mantenere la distanza di un metro dagli altri alle fermate della rete e lungo la linea T1

– seguire le indicazioni di accesso ai mezzi: la salita sui bus resta consentita solo dalla porta posteriore e la discesa dalle porte centrali. Non è consentito salire dalla porta anteriore né oltrepassare la catenella che delimita il posto guida.

Sui tram l’accesso è consentito solo dalle porte singole (alle estremità del mezzo) e la discesa dalle porte doppie (centrali). Per accedere alle Funicolari di Città e di San Vigilio i passeggeri dovranno attenersi alle medesime disposizioni previste per bus e tram.

– rispettare le indicazioni fornite dal personale per agevolare il corretto accesso e utilizzo dei mezzi

– resta il divieto di trasporto delle biciclette a bordo dei tram e della Funicolare di San Vigilio

Le regole di viaggio per viaggiare sicuri sono segnalate da appositi avvisi affissi a bordo dei mezzi, alle fermate di autobus e tram e online sui siti atb.bergamo.it, teb.bergamo.it e sulla App Atb Mobile.

“Si ricorda che autobus, funicolari tram vengono quotidianamente e accuratamente puliti e regolarmente disinfettati con atomizzatori specifici e appositi disinfettanti – prosegue Atb -. Inoltre, l’aerazione a bordo degli autobus è garantita dagli impianti di climatizzazione che consentono di prelevare aria dall’esterno nonché dalla frequente apertura delle porte alle fermate – collocate per i servizi di trasporto pubblico urbano – a breve distanza fra loro”.

Da lunedì 9 novembre, gli sportelli di via Monte Gleno – Ufficio Contenzioso e Sportello Unico Rilascio Permessi Sosta e ZTL – restano chiusi al pubblico fino a nuove disposizioni. Informazioni e richieste potranno essere inoltrate telefonicamente o via e-mail ai seguenti contatti:

– Ufficio Contenzioso: 035.364323 sinistri@atb.bergamo.it

– Rilascio Permessi Sosta e ZTL: accessi.ztl@atb.bergamo.it

Vengono prorogate fino al 31 gennaio 2021, su disposizione dell’amministrazione comunale, le seguenti scadenze:

– contrassegni per la circolazione nelle ZTL e per la sosta nelle aree riservate a residenti o a specifiche categorie di veicoli in corso di validità ed aventi scadenza tra il 6 novembre 2020 e 31 gennaio 2021.