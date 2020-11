I Vigili del fuoco volontari del distaccamento di Treviglio sono intervenuti nel pomeriggio di venerdì 6 novembre, alle 15.10, per domare le fiamme che hanno avvolto un furgone alimentato a metano a Brignano Gera D’Adda in via Provinciale per Verdello.

Il conducente, un uomo di 66 anni, durante la marcia accorgendosi del principio d’incendio sviluppato nel vano motore ha accostato il mezzo e ha chiamato i soccorsi. I Vigili del fuoco spente le fiamme hanno bonificato la zona compromessa. Sul posto anche un’ambulanza della croce rossa per verificare le condizioni di salute del conducente.