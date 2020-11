Commercianti in protesta: il corteo finisce in Città Alta, sotto casa del sindaco

Tutto è partito da un volantino circolato nel pomeriggio sui social network, con segnate una data, un orario e un luogo: giovedì 5 novembre alle 21, in piazza Matteotti, davanti alla sede del Comune di Bergamo. Segnato c’era pure il motivo: “Ci ritroviamo per protestare pacificamente contro questo assurdo Dpcm”. E un messaggio: “Noi non chiudiamo”.

Secondo le prime stime, sono all’incirca 300 le persone scese in piazza a manifestare il loro malcontento tra mascherine, bandiere tricolori e un coro che si ripete: “Libertà”. Presenti le diverse categorie economiche colpite dalle chiusure: titolari di Partite Iva, ristoratori, baristi, negozianti, ma anche semplici cittadini.

Da Palafrizzoni il corteo si è poi spostato, imboccando viale Vittorio Emanuele. È quindi salito in Città Alta, spingendosi sin davanti all’abitazione del sindaco Giorgio Gori. Fuori le forze dell’ordine, in mezzo a slogan, fumogeni e canti dell’inno di Mameli.