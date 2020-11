Unibg, lezioni e lauree a distanza: “Fondi per sostenere economicamente gli studenti”

Le nuove indicazioni dettate dall’ultimo Dpcm firmato dal premier Conte e pubblicato nella giornata di mercoledì 4 novembre implicano nuove modalità di lavoro e di didattica nei gradi delle scuole coinvolte e nelle università di tutta Italia.

E l’Unibg non ha mancato subito di comunicare ai propri studenti e studentesse il futuro delle loro lezioni accademiche. Da giovedì 5 novembre, tutta la didattica verrà svolta a distanza.

“Per quanto ci riguarda, l’indicazione più importante è che in Lombardia tutta la didattica universitaria deve essere svolta a distanza, a partire da domani stesso”, scrive il Rettore Remo Morzenti Pellegrini a tutto il suo corpo studentesco, riprendendo l’abitudine di inviare lettere scritte di sua mano a tutti gli studenti, come era stato nel periodo del lockdown.

Anche i corsi che fino ad ora erano ammessi in presenza, quindi, verranno completamente condotti in modo telematico. Così come i ricevimenti con i docenti, gli esami e le sessioni di laurea.

E, per agevolare gli studenti nelle spese sostenute per acquistare strumenti digitali ai fini di studio e didattica, l’Unibg ha attivato un bando per l’erogazione di “Misure di sostegno emergenza Covid-19”, così da rimanere accanto alle sue studentesse e ai suoi studenti con interventi mirati nella sfera economica. Intento già dimostrato diminuendo le tasse universitarie.

“Dei 150 mila euro che l’Ateneo pensava di stanziare per questo bando, siamo riusciti ad arrivare a 250 mila euro, così da ampliare la rosa degli studenti che ne potranno beneficiare – scrive Pellegrini -. A tutti coloro che hanno i requisiti necessari in base all’ISEE sarà riconosciuta un’agevolazione fino a 125 euro, la spesa minima da sostenere per l’acquisto di hardware o per l’adeguamento della connettività di rete”.



Tutte le sedi dell’Unibg, tuttavia, rimarranno aperte.

“Al fine di garantire i servizi di base a tutti voi studenti e come segno forte di una volontà di non fermare la nostra missione culturale (sempre, ovviamente, in condizioni di massima sicurezza). Rimarranno attivi anche tutti i servizi universitari che sono prenotabili tramite app e che prevedono una presenza individuale: biblioteche, mense, sale studio”.