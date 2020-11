Sulla pizza con fragole e ananas: lo Strachítunt al Belvedere di Gerosa

È un dato di fatto: al Ristorante Pizzeria Belvedere di Gerosa lo Strachítunt viene usato dappertutto. È la testimonianza più vera e concreta dell’amore che Stefano Pesenti Bolò, il cuoco e gestore 53enne del locale di via Roma, ha per uno dei gioielli dell’arte casearia bergamasca che lui stesso utilizza sempre, ogni giorno.

“Lo Strachítunt per noi ristoratori della valle è un simbolo – ci spiega il cuoco pizzaiolo -. Utilizzarlo significa sostenere le piccole attività della zona, significa aiutare chi tiene in vita, assieme a noi, questo territorio. Si tratta, spesso, di ragazzi giovani che stanno cercando di sviluppare un’attività: per noi dar loro una mano è un dovere”.

Così, lo Strachítunt finisce nei risotti e nelle crespelle, sul tagliere abbinato a una buona polenta nostrana o proposto come fine pasto. Ma anche sulle pizze: è qui che Pesenti Bolò fa sfogare tutta la sua fantasia culinaria. Ci sono la pizza con Strachítunt e zucca, la pizza con Strachítunt e salamino piccante, ma anche la pizza con Strachítunt e fragole e la pizza con Strachítunt e ananas.

Una bestemmia? “No, sono buonissime – conferma il ristoratore bergamasco -. Sono tutte pizze che ho pensato e testato personalmente. Possono sembrare azzardi, ma vi assicuro che sono equilibrate e gustose, uno tsunami di gusto. Ai clienti piacciono, le ordinano spesso”.

Ma andiamo a scoprirle queste pizze tanto originali, tutte inventate da Stefano Pesenti Bolò, che a Gerosa stanno riscuotendo successo.

PIZZA STRAZUCCA

(Ingredienti per una pizza)

Per la base: farina, lievito, acqua, sale

Condimento: pomodoro, mozzarella, zucca, Strachítunt Dop, Grana Padano Dop

Preparazione

Impastare farina, acqua, lievito (Stefano usa quello madre) e sale. Una volta ottenuto un impasto elastico e omogeneo, lasciare riposare per almeno quattro ore.

In abbondante acqua bollente dare una prima e veloce cottura alla zucca tagliata a dadini (2-3 minuti basteranno). Nel frattempo stendere la pasta, farcire con passata di pomodoro, mozzarella, Strachítunt Dop, Grana Padano Dop. Prima di infornare aggiungere anche la zucca. La cottura dipende dal tipo di forno utilizzato, il meglio è sicuramente un forno a legna come quello di Stefano. Servire bollente.

PIZZA STRAWBERRY

Pomodoro, mozzarella, Strachítunt Dop, fragole

PIZZA STROMBOLI

Pomodoro, mozzarella, Strachítunt Dop, salamino piccante, peperoncino

PIZZA EXOTUNT

Pomodoro, mozzarella, Strachítunt Dop, ananas