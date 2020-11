Ospedale di Romano, focolaio Covid nel reparto riabilitazione: 6 pazienti contagiati

Sei pazienti del reparto riabilitazione dell’ospedale di Romano di Lombardia sono positivi al Covid. Un focolaio per cui la direzione dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest, che comprende anche il Treviglio-Caravaggio, ha già predisposto l’indagine epidemiologica da parte della Risk manager per accertare i rischi aziendali.

I responsabili della struttura hanno provato a ricostruire le cause dell’infezione. La scorsa settimana, prima del trasferimento dalla riabilitazione in una struttura apposita, come da normativa una donna era stata sottoposta al tampone Covid ed era risultata positiva.

Nel frattempo anche su altri due pazienti, spostati dalla medicina al reparto di riabilitazione e dovendo a loro volta essere trasferiti, sono stati effettuati i tamponi e hanno dato esito positivo.

A questo punto il personale medico ha deciso di accertare la situazione di tutti i pazienti presenti in quel momento ed è risultato che altri tre avevano contratto il virus.

Tutti e sei erano stati sottoposti al tampone all’ingresso in ospedale con risultato negativo. Anche se tuttora sono asintomatici, per precauzione sono stati trasferiti nel reparto Covid.

Giovedì saranno sottoposti al tampone anche gli operatori del reparto di riabilitazione, che potrebbero essere entrati in contatto con i sei contagiati.

Un focolaio che fa seguito ai due che nei giorni scorsi hanno riguardato pazienti e personale della cardiologia dell’ospedale Treviglio-Caravaggio. In quel reparto erano risultati positivi al Covid cinque dei sette ricoverati, oltre a un medico, tre infermieri e un operatore sanitario, comunque tutti senza sintomi.

Nel frattempo crescono i numeri dei ricoverati per il virus nelle due strutture della Bassa. A Treviglio reparto pieno con 78 pazienti su 78 posti disponibili, e ad oggi 5 in attesa di ricovero al Pronto soccorso. A Romano letti quasi esauriti, con 79 occupati su 85. 65 dei ricoverati attuali provengono dalle province di Monza e Brianza e Milano.

Venerdì saranno attivate altre 20 unità per ogni ospedale, per arrivare così a un totale di 200.

Nelle scorse ore i vertici dell’Asst Bg Ovest hanno avviato i contatti con il Covid Hotel La Muratella di Cologno al Serio, per futuri trasferimenti di pazienti stabili in attesa di negativizzazione con l’obiettivo di liberare altri spazi.