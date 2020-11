Lombardia: altri 15 casi in terapia intensiva e 139 decessi, a Bergamo 252 contagi

I tamponi effettuati sono 41.544, i nuovi positivi 8.822. Il rapporto è pari al 21,2%. I guariti/dimessi 892. Sono alcuni dei dati contenuti nel bollettino regionale diffuso giovedì 5 novembre. In Bergamasca sono 252 i contagi, 3.654 a Milano, l’area più colpita.

I dati della giornata:

– i tamponi effettuati: 41.544, totale complessivo: 3.125.958

– i nuovi casi positivi: 8.822 (di cui 444 ‘debolmente positivi’ e 66 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 102.502 (+892), di cui 5.580 dimessi e 96.922 guariti

– in terapia intensiva: 522 (+15)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 5.318 (+300)

– i decessi, totale complessivo: 17.987 (+139)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.654, di cui 1.367 a Milano città;

Bergamo: 252;

Brescia: 703;

Como: 615;

Cremona: 197;

Lecco: 189;

Lodi: 173;

Mantova: 231;

Monza e Brianza: 898;

Pavia: 578;

Sondrio: 115;

Varese: 973.