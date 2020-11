Inchiesta Covid, in procura a Bergamo il direttore vicario dell’Oms Guerra

L’ex direttore generale del ministero della Salute e direttore vicario dell’Oms, Ranieri Guerra, è stato convocato giovedì in procura a Bergamo dai magistrati che indagano sulla mancata zona rossa in Val Seriana lo scorso marzo.

Il reato ipotizzato dagli inquirenti è quello di epidemia colposa, per quella mancata chiusura che avrebbe potuto arginare il dilagare del Covid-19 nella nostra provincia.

Guerra, sentito come persona informata sui fatti, è arrivato in piazza Dante poco dopo le 11. All’ingresso non ha rilasciato dichiarazioni, ma i temi al centro della deposizione sarebbero due.

Il primo riguarda il piano pandemico italiano del 2014, che risulterebbe avere gli stessi contenuti di quello del 2006, senza alcun aggiornamento da parte dal ministero della Salute. Un argomento su cui insiste da tempo il Comitato “Noi denunceremo” sostenendo che l’Italia non era preparata alla pandemia.

L’altro punto è una pubblicazione sul sito dell’Oms lo scorso a maggio, rimasta on line per nemmeno 24 ore, con critiche per l’impreparazione dell’Italia. Fu rimosso dopo nemmeno un giorno, uno strano episodio su cui la trasmissione Report di Rai 3 ha chiesto a Guerra se è stata una decisione per evitargli situazioni imbarazzannti.