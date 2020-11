Dopo solo due sedute in presenza, il Consiglio Comunale torna a distanza

Dopo poco più di un mese il Consiglio Comunale di Bergamo tornerà a distanza. Dopo la pausa forzata per il coronavirus, i consiglieri erano tornati in aula il 22 settembre, ricominciando così a lavorare per la città in presenza, non più via web.

L’ultima seduta con tutti i consiglieri e gli assessori presenti era stata il 2 marzo 2020, pochi giorni prima del lockdown e il ritorno in aula nel mese di settembre dopo i duri mesi dell’emergenza sanitaria era stato accolto con gioia da tutto il corpo consigliare.

In seguito al peggioramento della situazione sanitaria, tuttavia, il presidente del Consiglio Comunale, Ferruccio Rota, ha deciso di far ritornare il Consiglio a distanza partendo dalla prossima sessione di lunedì 9 novembre, dopo solo due sedute in presenza (il 22 settembre e il 19 ottobre).

“Vista la situazione abbastanza critica, anche se Bergamo, per fortuna, pare non essere al centro dell’emergenza, ho ritenuto di tornare in videoconferenza con l’impegno di riprendere le sedute in presenza il prima possibile”, dichiara Rota.



La decisione è stata presa dopo aver consultato anche tutti i capigruppo dei partiti rappresentati in Aula, favorevoli alla ripresa del Consiglio a distanza, nonostante le difficoltà. Rispetto ai precedenti mesi, tuttavia, la modalità in video conferenza subirà delle modifiche: “I tempi d’intervento non verranno più ridotti così gli interventi non subiranno alterazione e si permetterà la discussione come in presenza. Tutti noi preferiamo il Consiglio in presenza, ma vista la situazione mi sono preso la responsabilità della decisione: lo trovo corretto nei confronti della Giunta, dei consiglieri e del personale comunale coinvolto. Sperando che possa anche essere d’esempio per cittadini, invitando a rispettare le indicazioni, augurandoci tutti quanti che presto ci saranno tempi migliori”, conclude Rota.