Bergamo, adesione anche fino al 100% per lo sciopero dei metalmeccanici

Uno sciopero riuscito, anche se per evitare pericoli di ulteriori contagi non si è potuto effettuare il presidio organizzato.

Quello dei metalmeccanici di Bergamo è stato sicuramente un risultato positivo: un’adesione mediamente alta, vicina all’80% in generale, con punte del 95 alla Rono, del 90 in Brembo, Simi e LVF, e il 100% alla “Ingegner Enea Mattei” di Verdello.

“Nonostante le preoccupazioni per i carichi di lavoro e la ripartenza dell’epidemia, che incide sulle prospettive per il futuro – commenta Luca Nieri, segretario generale FIM CISL Bergamo -, i lavoratori hanno capito la delicatezza del momento e la necessità di dare un segnale alle imprese di Federmeccanica per far ripartire la trattativa per un contratto in tempi rapidi, anche se la cosa ha richiesto un ulteriore sacrificio in termini di perdita di salario. Il dato è caratterizzato soprattutto per la partecipazione operaia, in quanto gli impiegati, per la maggior parte, sono a casa per smart working. Ancor di più oggi, ritengo che Federmeccanica di Bergamo debba esercitare la propria autorevolezza nella delegazione trattante nazionale, per portare a posizioni più disponibili e concertative tutta l’organizzazione dei datori di lavoro”.

Adesione percentuale nelle maggiori fabbriche della provincia

Brembo auto 75%

moto 90%

dischi 70%

Lucchini 60%

Mannesman 85%

Tenaris Costa Volpino 70%

Toora 60%

Bodega 65%

Alltub 80%

Exide 70 %

Itema 80 %

Acciaitubi 70%

Mazzucconi 80%

Siac 80%

Maier Cromoplastica 85%

Same 75%

Rulmeca 60%

Nicotra 70%

Fonderia Arizzi 70%

Off. Mecc. Ponte Nossa 80%

Brinver 50%

Tenaris Dalmine 80%

Alfalaval 90%

LVF 90%

Rono 95%

Simi 90%

Schneider 80%

EB Ebosio 70%

Eutron 70%

Omefa 50%

Marcegalia 75%

Ing. Enea Mattei 100%