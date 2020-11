Nelle tue mani, L’ultimo boy scout o Allegiant? La tv del 5 novembre

Per la prima serata in tv, giovedì 5 novembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Doc – Nelle tue mani”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Perdonare e perdonarsi”: Lorenzo si trova nuovamente alle prese con la sua ex, Chiara, quando quest’ultima viene ricoverata per overdose. Marco e sua moglie si sentono sempre più minacciati dalle ricerche che Andrea sta portando avanti sul Satonal, il medicinale sperimentale che sembra aver causato diversi decessi. Gabriel, invece, deve spiegare alla sua comunità che ha intenzione di fermarsi a vi vere in Italia…

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Apparenze”: in seguito alla morte di un decorato agente dell’F.B.I., Maggie e Omar danno la caccia al suo killer cercando di tenere sua moglie all’oscuro di alcune informazioni che potrebbero ferirla ulteriormente.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 ci sarà “Dritto e rovescio”, condotto da Paolo Del Debbio; e su La7 alle 21.15 “Piazzapulita”, condotto da Corrado Formigli.

Su Canale5 alle 21.25 ci sarà “Chi vuol essere milionario”, condotto da Gerry Scotti.

Italia1 alle 21.25 trasmetterà “Le Iene show”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “The Wife – Vivere nell’ombra”; su La5 alle 21.05 “Appuntamento con l’amore”; su Iris alle 21.10 “L’ultimo boy scout: missione sopravvivere”; e su Italia2 alle 21.05 “The Divergent series: Allegiant”

Su Rai4 alle 21.20 verrà proposta la serie “Elementary”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Semaforo rosso, semaforo verde”: Gregson sì è risvegliato in ospedale ed ha ricostruito gli avvenimenti della sera del suo ferimento…

Su Rai5 alle 21.15 l’appuntamento è con “Muti e McGill provano Mozart”. Il maestro Muti e il solista McGill, con l’Orchestra Cherubini, provano il concerto in si bemolle maggiore per fagotto e orchestra K191 di Wolfgang Amadeus Mozart.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.