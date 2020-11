Un calendario per far ripartire Bergamo bella: la copertina la scegliete voi

Bergamo riparte. Non solo uno slogan, ma anche il tema del calendario 2021 approvato all’unanimità dalla Giunta del Comune di Bergamo, con lo scopo di “favorire una prospettiva di rilancio e valorizzazione delle risorse del territorio sia nel senso della sicurezza della città e del territorio sia in senso emozionale e solidale con la città più colpita nel mondo”, si legge nella delibera.

A capo del progetto, la società di comunicazione bergamasca “Web & Media” che si impegnerà a devolvere il 30% sul ricavato delle vendite del calendario a favore del Fondo di Mutuo Soccorso, così come per i proventi della vendita del Monopoly edizione Bergamo.

Il calendario Bergamo riparte 2021 mostrerà alcune bellezze della città, viste e scattate dalla lente di alcuni fotografi bergamaschi e accompagnate da brevi testi significativi.

Particolarità del calendario (in formato A3 con spirale appendino) è la sua costruzione comunitaria: le fotografie dei 12 mesi saranno scelte dall’associazione Riscopriamo Bergamo, mentre la scelta della copertina sarà affidata ad un contest specifico tra i bergamaschi, attraverso internet e, in particolare, i profili social di @Bergamowalls: profilo Instagram a cui è legata l’associazione Riscopriamo Bergamo e che raccoglie oltre 23.000 followers, prevalentemente bergamaschi, appassionati della Città e della sua storia oltre che, in generale, dell’intero territorio bergamasco.

Il calendario mette in luce alcune bellezze paesaggistiche, artistiche e architettoniche di Bergamo, facendo della bellezza il suo asset principale, insieme a quello della solidarietà, e promuovendo in questo modo l’immagine di una città e di un territorio ricco e pieno di valore, da visitare e da amare.

Una bella idea regalo in vista delle festività che verrà distribuito tramite i canali dell’Associazione Riscopriamo Bergamo e, in particolare, su web e social network, attraverso i profili social @Bergamowalls., attivando anche una rete di influencer marketing locale, e verrà anche messo in vendita in alcune librerie della città, come riportato nella delibera.