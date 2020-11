La sera del 22 luglio 2017, un sabato di mezza estate, a Ubiale Clanezzo un ragazzo di soli vent’anni perde la vita. Mamadou Lamine Thiam, Bara per gli amici, senegalese residente ad Almè, in circostanze poco chiare cade mortalmente in un burrone, dopo una fuga causata da un litigio avvenuto a una festa di paese, la Ubiale Power Sound Festival.

Per quella tragedia con tanti punti di domanda, tre persone sono state rinviate a giudizio e oggi si presenteranno in tribunale a Bergamo per l’inizio del processo. Si tratta di Claudio Brioschi, 55enne di Ubiale, in servizio alla festa del paese, e Raul Magitteri, 25enne di Sorisole, con la fidanzata Ingrid Bassanelli, 26enne di Sedrina, che quella sera ebbero un diverbio con la vittima, che sognava di diventare un calciatore professionista, come suo cugino Camarà che gioca nel campionato francese.

Secondo le indagini coordinate dal pm Fabio Pelosi, Bara saltò oltre il guardrail finendo nel burrone in cui trovò la morte perché era inseguito da loro tre, dopo lo screzio con la coppia che aveva chiesto aiuto al 55enne. Una scena che sarebbe stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza del paese, con i tre che dopo la caduta del 20enne se ne sarebbero andati senza chiamare i soccorsi. E il cadavere venne trovato solo il giorno successivo.

Nelle settimane scorse alcuni amici del giovane hanno formato un comitato che si riunirà all’esterno del tribunale in occasione del via al processo. “L’obiettivo è quello di chiedere verità e giustizia – spiegano nella loro pagina Facebook – , per non lasciare sola la sua famiglia, che essendo senegalese non ha appoggi e parenti che possano esserle vicina”.

“Temiamo che una vicenda che al tempo aveva colpito molti e fatto notizia passi ora sotto silenzio. Vogliamo che la vita di Mamadou sia importante. Non siamo né poliziotti né giudici, ma vogliamo che sia fatto tutto il possibile per avere verità e rompere ogni possibile muro di omertà”.

“Là dove successero i fatti, a Ubiale di Clanezzo, gli amici avevano deposto una lapide e recentemente alcuni ignoti l’avevano distrutta. Ci chiediamo quindi a chi possa dare fastidio che si ricordino i fatti di quella notte”.