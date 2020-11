Dal punto della segreteria alle ultime sugli assegni di invalidità: il notiziario Cisl

Ecco i contenuti del nuovo notiziario FNP Cisl

Il punto della segretaria

Lavoro, sanità e fisco sono le richieste che FNP mette sul tavolo delle relazioni con il Governo, oltre alla reiterata richiesta di una legge nazionale sulla non autosufficienza e un intervento sulle RSA per la messa in sicureza degli ospiti

Città a misura di anziano

Negli ultimi dieci anni, in provincia di Bergamo, l’indice di vecchiaia è passato da 114, 1 a 150,7. Cioè, ci sono 150,7 anziani ogni 100 giovani.

In provincia il 21,4% della popolazione è sopra i 65 anni, 4 punti percentuali in più del 2006, ma quello che preoccupa di più è il numero degli anziani che vivono soli: nel capoluogo è il 34% della popolazione anziana.

A partire da queste riflessioni, i sindacati dei pensionati di CGIL CISL UIL della città di Bergamo hanno messo a punto un percorso (“Città a misura d’anziano”) concordato con il Comune per predisporre una serie di interventi volti a migliorare la qualità della vita degli over 65 e la loro partecipazione alla comunità, sociale e politica.

Bergamo e Brescia insieme nella speranza

Le segreterie di FNP CISL di Bergamo e Brescia ritengono indispensabile partire dalla sanità, dalla medicina territoriale, dall’integrazione territoriale tra sociale e socio-sanitario.

Bergamo e Brescia sono state insieme nella paura, oggi si ritrovano insieme nella speranza: i consigli Generali del sindacato dei pensionati si sono incontrati a Erbusco, per rilanciare l’azione delle due strutture, che in tre mesi, da marzo a maggio, hanno pianto centinaia di morti tra i propri tesserati, attivisti e dirigenti.

Maggiorazione per gli assegni di invalidità

Aumenti in arrivo per i percettori degli~assegni di invalidità: con la prossima rata di novembre 2020 l’INPS provvederà a mettere~in pagamento la maggiorazione sociale~in favore dei soggetti titolari di pensione per invalido civile totale 100%, pensione per i sordi, pensione per i ciechi civili assoluti e dei titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984. A chi spetta e cosa fare….i consigli INAS CISL