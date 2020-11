Covid, in Italia 30.550 nuovi casi su 211.831 tamponi: 352 i morti

Sono 30.550 i nuovi casi Covid riscontrati in Italia mercoledì 4 novembre: è questo il risultato dei 211.831 tamponi processati.

Dopo i 353 decessi di martedì, mercoledì il dato è praticamente identico: 352. Sono invece 5.103 i pazienti guariti/dimessi.

Martedì su 182.287 tamponi ne erano risultati positivi 28.244.

Come sottolineato da Giovanni Rezza, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, nelle ultime tre settimane il trend è in aumento, ma negli ultimi giorni si sta notando una certa stabilizzazione: mercoledì sono 67 i nuovi ricoveri in terapia intensiva e oltre mille in area medica.

La Lombardia è ancora la Regione col maggior numero di contagi, 7.758 di cui 3.613 a Milano: a Bergamo sono 240 nelle ultime 24 ore. Nelle grandi città spiccano i dati di Torino (2.251), Napoli (1.891) e Roma (1.873).