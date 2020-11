Con Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni su Bergamo e la provincia.

ANALISI GENERALE

L’indebolimento dell’anticiclone di matrice subtropicale che ha interessato il Mediterraneo e l’Italia negli ultimi giorni favorisce l’afflusso di correnti umide meridionali anche sulla nostra regione che porteranno qualche pioggia nella giornata di mercoledì per il transito di una debole perturbazione.

Da giovedì è attesa una progressiva espansione dell’anticiclone delle Azzorre dalla Gran Bretagna all’Europa centrale che determinerà un miglioramento del tempo anche sulla Lombardia, sebbene nei prossimi giorni non mancherà la presenza di qualche nuvola, specie sulle zone di pianura.

Le temperature saranno prevalentemente influenzate dalla copertura nuvolosa con valori generalmente compresi tra 15 e 18 gradi nel pomeriggio sulle zone di pianura.

Mercoledì 4 novembre 2020

Tempo Previsto: al mattino nubi su tutta la regione con deboli piogge su Valchiavenna, Prealpi e pianura centro-occidentale. Nel pomeriggio nubi ovunque e deboli piogge su Prealpi e pianura occidentale. Qualche pioviggine anche su Valchiavenna e fascia pedemontana bergamasca. Nella sera progressiva cessazione dei fenomeni, ma persistenza di nubi su tutta la regione.

Temperature: minime in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 11 e 13 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 15 e 17 °C.

Giovedì 5 novembre 2020

Tempo Previsto: al mattino molto nuvoloso sulla bassa pianura, parzialmente nuvoloso sul resto della pianura e sulle Prealpi, poco nuvoloso sulle Alpi. Nel pomeriggio soleggiato sulle Alpi, parzialmente nuvoloso sul resto della regione. In serata persistono un po’ di nuvole in pianura e sui laghi, bel tempo sul comparto alpino.

Temperature: minime in lieve calo, massime in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 10 e 12 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 17 e 19 °C.

Venerdì 6 novembre 2020

Tempo Previsto: al mattino soleggiato sulle Alpi, nuvoloso o molto nuvoloso sul resto della regione. Nel pomeriggio poco nuvoloso sulle Alpi e sulla pianura orientale, parzialmente nuvoloso sugli altri settori. In serata persistono un po’ di nuvole sulla pianura centro-occidentale, ampie schiarite sul resto della regione.

Temperature: in lieve calo. In pianura minime per lo più comprese tra 9 e 11 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 15 e 17 °C.