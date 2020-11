Asst Bergamo Est, vaccino antinfluenzale dal 9 novembre: come e dove prenotare

Prenderanno il via dal 9 novembre le vaccinazioni antinfluenzali gratuite per le categorie a rischio negli ambulatori dell’ASST Bergamo Est, con prenotazione obbligatoria tramite la App SolariQ.

Si ricorda, in primis, che i soggetti over 65 dovranno rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale per la somministrazione del vaccino.

La prima fase è rivolta agli assistiti di età inferiore ai 65 anni, appartenenti ad una delle seguenti categorie a rischio:

1. Donne in gravidanza e nel periodo “postpartum”.

2. Soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio (inclusa l’asma grave, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruttiva-BPCO);

3. Soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite;

4. Soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi gli obesi con indice di massa corporea BMI >30);

5. Soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da insufficienza renale/surrenale cronica;

6. Soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie;

7. Soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da tumori e in corso di trattamento chemioterapico;

8. Soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV;

9. Soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;

10. Soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici;

11. Soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari);

12. Soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da epatopatie croniche.

13. Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale

14. Familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetti ad alto rischio di complicanze indipendentemente dal fatto che il soggetto a rischio sia stato o meno vaccinato.

L’ASST ha organizzato anche una campagna vaccinale interna rivolta ai propri operatori e ai pazienti ricoverati o seguiti ambulatorialmente appartenenti alle categorie a rischio (pazienti cronici, gravide, oncologici, dializzati).

Tutti gli altri cittadini devono rivolgersi al proprio medico curante. Non saranno vaccinati i soggetti non rientranti nelle categorie a rischio. Ricordiamo che il vaccino antinfluenzale è gratuito.

Successivamente alla prima fase, in base alla disponibilità del vaccino, si procederà alla vaccinazione dei soggetti appartenenti alle altre categorie previste dalla circolare ministeriale e dei soggetti sani sotto i 65 anni che ne faranno richiesta.

Dove verranno svolte le vaccinazioni

Albino, Viale Stazione, 26/a

Calcinate, P.zza Ospedale, 3

Clusone, via Somvico, 2

Gazzaniga, via Manzoni, 98

Gromo, p.zza Pertini, 1

Lovere, Piazzale Bonomelli, 8

Seriate, via Paderno 40

Sarnico, Viale Libertà, 37

Trescore B., via Mazzini, 13

Vilminore di Scalve, via Polini, 7

Come prenotare

Prenotazione obbligatoria attraverso la APP SolariQ

La APP è scaricabile sul proprio smartphone da Google Play o da APP Store.

Dal menu scegliere ASST Bergamo Est, e selezionare sede, data e orario. Memorizzare l’opzione scelta e mostrarla all’ingresso delle strutture vaccinali.

Si raccomanda il massimo rispetto dell’orario di convocazione, in caso contrario si attenderà all’esterno della struttura