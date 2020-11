Alzano, Lovere, Piario e Seriate: nuovi spazi per l’esecuzione dei tamponi

Per far fronte all’attuale contesto pandemico caratterizzato dall’incremento dei fabbisogni di test diagnostici per SARS-COV-19 che garantiscano tempi rapidi di risposta e facilità di gestione l’ASST Bergamo Est, in collaborazione con le amministrazioni Comunali in cui hanno sede gli Ospedali, ha individuato nuovi spazi per l’esecuzione dei tamponi.

A Seriate dal 5 novembre al Centro Sportivo Comunale “Seriate Sport Lab”, Corso Roma 1, da lunedì a venerdì dalle 8 alle 9 saranno eseguiti i tamponi per i viaggiatori internazionali (prenotazione obbligatoria contattando uno dei seguenti numeri telefonici: 035 3063990 – 035 3063857 attivi da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30), dalle 9 alle 14 la Linea Tamponi Scuola (ad accesso libero).

A Piario dal 5 novembre nei locali attigui alla Portineria dell’Ospedale M.O. Antonio Locatelli, sarà attivo dalle 8 alle 8.30 il servizio tamponi per i viaggiatori internazionali (prenotazione obbligatoria – modalità medesime a quelle di Seriate) dalle 8.30 alle 9 sarà attiva la Linea Tamponi per esterni. Questo servizio è rivolto agli utenti inviati da Ats Bergamo, dai Medici di medicina generale e pediatri per cui sono state attivate le specifiche agende di prenotazione.

Dalle 9 alle 13 sarà attiva la Linea Tamponi Scuola (ad accesso libero) e dalle 13 alle 14 la Linea tamponi per esterni.

A Lovere dal 9 novembre al Centro Culturale sito in Via delle Baracche sarà attivo dalle 8 alle 8.30 il servizio tamponi per i viaggiatori internazionali (prenotazione obbligatoria – modalità medesime a quelle di Seriate) dalle 8.30 alle 9 sarà attiva la Linea Tamponi per esterni. Dalle 9 alle 13 sarà attiva la Linea Tamponi Scuola (ad accesso libero) e dalle 13 alle 14 la Linea tamponi per esterni.

Ad Alzano prosegue l’attività presso la tenda adiacente al Pronto Soccorso. Attivo dalle 8 alle 8.30 il servizio tamponi per i viaggiatori internazionali (prenotazione obbligatoria – modalità medesime a quelle di Seriate) dalle 8.30 alle 9 sarà attiva la Linea Tamponi per esterni.

Dalle 9 alle 14 sarà attiva la Linea Tamponi Scuola (ad accesso libero).