Toloi spesso in difficoltà, Djimsiti e Sportiello reggono, Zapata ci prova fino alla fine

SPORTIELLO 6,5: Inizia con il parare l’impossibile fin dal primo minuto su Jota, fino a tenere viva la gara con un altro miracolo al 35’ su Mané. Male e fuori tempo nell’uscita su Diogo Jota che vale il quinto gol, restano a suo favore un paio di interventi pregevoli con un miracolo nel finale su Salah. Il migliore, malgrado i 5 gol subiti.

TOLOI 5: Diagonale e copertura perfetta al 24’. Poi troppe volte fuori tempo come sul quarto gol di Mané.

PALOMINO 5,5: Gioca d’anticipo su Mané, mentre lo infila Diogo Jota al primo errore (16’) che vale lo 0-1. Poi gara di alti e bassi con qualche dubbio sulla effettiva tenuta fisica.

DJIMSITI 6: Senza timori reverenziali, si conferma sicuro nella linea difensiva senza potere evitare il crollo del secondo tempo.

HATEBOER 5: Stringe i denti perché non ha sostituti spendibili, così Robertson lo scopre debole sulla corsa, di solito suo punto di forza. Troppa diversità di intensità con Diogo Jota che lo infila con facilità nell’occasione del raddoppio.

DEPAOLI (Dal 35′ st) S.V.

FREULER 5,5: Troppo solo a contendere le giocate avversarie, finisce per non trovare le abituali giocate.

PASALIC 5: Non basta la buona volontà. Mai in evidenza, non riesce a supportare le ripartenze e non si vede mai nella.

MALINOVOSKYI (Dal 17′ st) S.V.: Non giudicabile quando entri con un risultato così pesante.

MOJICA 5: Parte con un paio di uscite fuori tempo su Alexander-Arnold, compito ingrato quando incrocia Salah, ma lui non può, per ora, essere il sostituto di Gosens.

RUGGERI (Dal 35′ st) S.V.: Anche se poco il tempo per giudicare, esordio senza timore e con lampi di buona personalità.

GOMEZ 5,5: Assist al 14’ per Muriel, poi costringe Wijnaldum a prenderlo per il collo, al 20′, che vale il giallo. Poi sempre superato sul piano del ritmo, non riesce ad opporsi come vorrebbe.

LAMMERS (Dal 35′ st) S.V.

ZAPATA 6: Sfortunato, prende traversa e palo in una serata che non concede nemmeno il gol della bandiera. Non molla nemmeno quando la squadra va sotto di una cinquina, rimane l’unico a impegnare Alisson.

MURIEL 6: Ci prova al 14’ costringendo Alisson a tutelarsi di piede, replica al 17’ di sinistro senza fortuna. Nel primo tempo l’unico a provarci senza essere molto supportato.

PESSINA (Dal 7′ st) 6: Recuperato fisicamente, verrà buono.

GASPERINI 5: Subisce troppo il gioco degli avversari, senza proporre quello abituale. Pesano le assenze di de Roon e Gosens, rimane non giustificabile il crollo del secondo tempo. Lezione severa che deve fare riflettere sull’ottimismo che si era creato sulla qualificazione.