Settimana per l’energia: ecco i video degli eventi

Si è tenuta dal 26 al 30 ottobre la XII Edizione della Settimana per l’Energia, la manifestazione sulla sostenibilità, la green economy, l’economia circolare e il “Green Deal” dal titolo “L’Energia per la Ripresa: la resilienza delle imprese a valore artigiano verso una nuova idea di sostenibilità” organizzata con la regia condivisa di Confartigianato Lombardia e Confartigianato Imprese Bergamo, il coinvolgimento dell’intero sistema lombardo di Confartigianato e la partnership del Politecnico di Milano (per il coordinamento tecnico-scientifico), Energy e Strategy Group e CEnPI (Confartigianato Energia Per le Imprese).

L’edizione di quest’anno che, a causa della crescente diffusione dei contagi, ha visto un programma interamente digitale e smart con quattro “Energy Break”, ossia webinar live, trasmessi a partire da mezzogiorno per la durata di un’ora, si è chiusa con 5480 persone collegate in totale tra iscritti ai webinar e visualizzazioni.

Ecco le principali novità emerse:

IL VIDEO DI APERTURA

Il debutto della dodicesima Settimana per l’Energia è stato lunedì 26 ottobre, alle 12, con i video-interventi di presentazione a cura del presidente di Confartigianato Lombardia Eugenio Massetti, dell’assessore all’Ambiente di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo, del presidente di Confartigianato Imprese Bergamo Giacinto Giambellini e del professore Davide Chiaroni, Energy & Strategy Group – Politecnico di Milano (e direzione scientifica della Settimana per l’Energia).

Il video è stato arricchito da “pillole” informative curate dall’Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia e dall’Ufficio Studi Confartigianato.

Per rivedere il video di apertura segui il link:

https://confartigianatobergamo.it/settimana-per-lenergia-video-di-apertura/

WEBINAR La Casa Green e Superbonus 110%

Il primo webinar, martedì 27 ottobre, si intitolava “La Casa Green e Superbonus 110%. Efficienza energetica e domotica per la ripresa dell’edilizia”.

Un approfondimento importante sui requisiti e gli adempimenti per accedere al superbonus del 110%, strumento indispensabile per intervenire sul patrimonio edilizio esistente a costo quasi zero.

Ne hanno parlato

Alessandro Palazzo, professionista con esperienza decennale in riqualificazione degli edifici

Luca Talamona, Ingegnere esperto in tematiche energetiche

Matteo Vairo architetto dello Studio Biasi-Bonomini-Vairo Architetti

Fabrizio Ruspi, commercialista

Davide Chiaroni esperto di Energy & Strategy Group e docente al Politecnico di Milano

Ha moderato l’incontro la giornalista Sara Bartolini

Per approfondire i contenuti e rivedere il webinar segui il link:

https://confartigianatobergamo.it/settimana-per-lenergia-webinar-la-casa-green-e-superbonus-110/

WEBINAR Il Futuro Circolare

Il secondo webinar, mercoledì 28 ottobre, aveva per titolo “Il Futuro Circolare. Tecnologie e soluzioni “di filiera” per la salvaguardia delle risorse locali e la sostenibilità dei territori”.

L’incontro ha approfondito l’importanza delle filiere locali, per approvvigionarsi delle materie prime necessarie a supportare l’attività produttiva, la necessità di evitare sprechi di materiali e prodotti e di efficientare gli strumenti di lavorazione. Molto interessanti le testimonianze dirette di tre imprenditori.

Sono intervenuti:

Davide Chiaroni di Energy & Strategy Group e docente al Politecnico di Milano,

Andrea Urbinati, ricercatore presso la LIUC Castellanza

Anna Monticelli, responsabile Circular Economy Desk di Intesa Sanpaolo.

Giuseppe Crudo (Barbiflex srl),

Lorenzo Frigerio (Tessile srl),

Massimo Moscatelli (Moscatelli Bruno srl).

Per approfondire i contenuti e rivedere il webinar segui il link:

https://confartigianatobergamo.it/settimana-per-lenergia-webinar-il-futuro-circolare/

WEBINAR Il Made in Italy 4.0.

Il terzo, giovedì 29 ottobre, si intitolava “Il Made in Italy 4.0. Gli strumenti digitali per rilanciare la produzione locale e valorizzare il patrimonio locale”.

Il webinar ha fatto il punto sul valore del “Made in Italy” per le piccole e medie aziende del comparto produzione e subfornitura, chiamate a sviluppare il digitale sia nell’organizzazione aziendale che nei macchinari per ottenere processi produttivi più efficienti,economicamente ed energeticamente,e minori esigenze manutentive. A completare il webinar le testimonianze di digitalizzazione di tre imprenditori.

Sono intervenuti:

Davide Chiaroni, Energy & Strategy Group – Politecnico di Milano,

Sergio Terzi, Competence Center MADE e Politecnico di Milano.

Lorenzo Pinetti (Pinetti srl)

Riccardo Bongiovanni (OMB di R. Bongiovanni Snc)

Fabio Gatti (Gatti Filtrazioni)

Per approfondire i contenuti e rivedere il webinar segui il link:

https://confartigianatobergamo.it/settimana-per-lenergia-webinar-il-made-in-italy-4-0/

WEBINAR Dall’emergenza ad un’altra impresa agroalimentare

Il quarto e ultimo webinar, venerdì 30 ottobre, si intitolava “Dall’emergenza ad un’altra impresa agroalimentare. Tecniche di preparazione anti spreco e nuovi modelli di business”.

L’incontro ha spiegato come valorizzare soluzioni sostenibili e innovative per supportare il settore agroalimentare nel prossimo futuro, quali ad esempio politiche anti-spreco in un’ottica di allungamento della vita dei prodotti, packaging innovativi, tracciabilità degli alimenti e filiera corta.“Guest star” del webinar lo chef stellato Davide Oldani.

Sono intervenuti:

Davide Chiaroni, Energy & Strategy – Politecnico di Milano,

Massimo Rivoltini, presidente di Confartigianato Alimentazione,

Lorenzo Morelli, direttore DiSTAS (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari per una filiera agro-alimentare Sostenibile) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,

Giorgia Spigno, Professore associato in Scienze e Tecnologie Alimentari dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Davide Oldani chef stellato

Per approfondire i contenuti e rivedere il webinar segui il link:

https://confartigianatobergamo.it/settimana-per-lenergia-webinar-dallemergenza-ad-unaltra-impresa-agroalimentare/

VIDEO DI CHIUSURA

A trarre le conclusioni della Settimana per l’Energia il prof. Davide Chiaroni del Politecnico di Milano che ne è stato anche coordinatore scientifico.

Guarda il VIDEO di CHIUSURA

I NUMERI DELLA SETTIMANA PER L’ENERGIA

L’edizione di quest’anno, che si è tenuta dal 26 al 30 ottobre 2020 sotto il titolo “L’Energia per la Ripresa: la resilienza delle imprese a valore artigiano verso una nuova idea di sostenibilità”, si è chiusa con 5480 persone collegate in totale, 4 webinar, 1 video di Apertura, 12 pillole e 1 video di chiusura e 40 relatori.

Patrocinata da Regione Lombardia, la manifestazione ha anche ottenuto i patrocini di Comune e Provincia di Bergamo, il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio di Bergamo e il contributo di diversi partner consolidati tra cui Ubi Banca e CQOP SOA.

Nelle sue dodici edizioni, dal 2009 ad oggi, la Settimana per l’Energia ha visto complessivamente l’organizzazione di 272 eventi, con 1.040 relatori, a cui hanno assistito 52.180 partecipanti tra i quali circa 18.000 studenti.

Per ulteriori informazioni contatta la Segreteria organizzativa (035.274.337 – energia@artigianibg.com) o consulta il sito www.settimanaenergia.it.