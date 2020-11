Pazienti in isolamento nei Covid hotel: riapre con 64 posti la Muratella di Cologno

Con l’evolversi della situazione pandemica da coronavirus, ATS Bergamo sta provvedendo al potenziamento dell’offerta di strutture per l’isolamento delle persone Covid-19 positive.

“A partire da martedì 3 novembre è operativa una prima struttura, l’Hotel Antico Borgo La Muratella di Cologno al Serio, con una disponibilità di 64 posti, deputata all’accoglienza di persone positive al Covid-19 che necessitano di effettuare l’isolamento domiciliare al di fuori del proprio domicilio, perché non idoneo o per altre motivazioni di criticità sociale”: spiega il direttore generale di Ats Bergamo Massimo Giupponi.

“Potranno essere inseriti in questo genere di struttura – precisa Giuseppe Matozzo, direttore sociosanitario di ATS Bergamo – soggetti positivi al Covid-19, autosufficienti, non allettati, in grado di utilizzare autonomamente i servizi igienici, che non necessitano di cure mediche che non siano l’assunzione di farmaci in via autonoma, asintomatici o paucisintomatici, che non possono trascorrere il periodo di isolamento domiciliare presso il loro abituale domicilio per non idoneità dell’alloggio o per altre motivazioni ‘di criticità sociale’, ivi comprese le persone che vivono in comunità, in dimissione dagli ospedali o che rientrano da paesi esteri”.

“Attualmente è ancora attiva una manifestazione di interesse, finalizzata a reperire altre strutture interessate ad accogliere questa tipologia di ospiti: qualora l’evolversi della situazione pandemica lo richiederà, potranno essere attivate ulteriori strutture incrementando i posti disponibili”, prosegue il direttore generale Giupponi.

L’inserimento in struttura potrà avvenire, previa segnalazione ad ATS Bergamo, da parte di Medici di Medicina Generale; ASST e Case di cura private accreditate; UTES (Unità Territoriali Emergenza Sociale) e servizi sociali comunali; AREU (dopo verifica delle condizioni cliniche effettuate dal soccorritore) e Centrale Unica Regionale Dimissione post ospedaliera.

Dal punto di vista operativo la segnalazione dovrà essere effettuata tramite la compilazione e l’invio della scheda predisposta da ATS Bergamo all’indirizzo segnalazioni.covidhotel@ats-bg.it.

L’accesso verrà autorizzato e disposto da ATS Bergamo, a seguito della valutazione dei requisiti di accesso e della disponibilità dei posti.

I medici di famiglia, attraverso l’applicativo AIDA messo a disposizione da ATS Bergamo (per il quale verranno fornite credenziali di accesso), potranno monitorare da remoto i propri assistiti durante la permanenza in struttura e controllarne i seguenti parametri: temperatura, saturazione, frequenza cardiaca, pressione sistolica e pressione diastolica.