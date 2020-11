Omaggio a Gigi Proietti, Atalanta-Liverpool, Real-Inter: la tv del 3 novembre

Per la prima serata in tv, martedì 3 novembre alle 21 Sky trasmetterà in diretta la partita di calcio fra Atalanta e Liverpool, valida per la fase a gironi di Champions League. Sarà visibile sui canali Sky Sport Collection (numero 205 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre).

Su Canale5 alle 21 si potrà vedere la partita fra Real Madrid e Inter, sempre per la fase a gironi di Champions League.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film tv “Preferisco il paradiso”, fiction Rai del 2010 dedicata alla figura di San Filippo Neri, interpretato da Gigi Proietti diretto da Giacomo Campiotti.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Il Collegio”. I ragazzi che varcano i cancelli della quinta edizione si trovano catapultati nel 1992, anno in cui molti dei loro stessi genitori ancora andavano a scuola. L’obiettivo è superare l’esame di terza media…

Su Italia 1 alle 21.25 verrà proposta una nuova puntata de “Le Iene show”.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 c’è “#cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro” condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.15 c’è “La forma dell’acqua”; su Rai5 alle 21.15 “Un padre, una figlia”; su Iris alle 21.10 “I cowboys”; e su Italia2 alle 21.10 “2 single a nozze: wedding crasher”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su La5 alle 21.20 la replica del “Grande Fratello Vip” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.