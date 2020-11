L’asse interurbano chiude per due notti

La Provincia di Bergamo annuncia che l’Asse Interurbano chiuderà per due notti, una per ciascuna carreggiata, per lavori di manutenzione ordinaria all’impianto di illuminazione della Galleria Parscera:

in direzione Mapello – Bergamo km 3+500 – 0+000 dalle ore 20.30 del 6 novembre alle ore 6 del 7 novembre; il traffico verrà deviato lungo la S.p. n° 155, ex S.S. 342 e la S.P. ex S.S. 470 dir.

in direzione Curno – Lecco km 0+000 – 3+500 dalle ore 20.30 del 9 novembre alle ore 6 del 10 novembre; il traffico verrà deviato lungo la S.P. ex S.S. 470 dir, S.P. ex S.S. 342 e la S.p. n° 155.