Cividate, “scherzetto” da notte di Halloween: bucate le gomme a 16 auto

A Cividate al Piano è caccia al responsabile che nella notte di Halloween ha bucato le gomme a sedici auto parcheggiate in strada.

I carabinieri, coordinati dal comando di zona di Treviglio, stanno analizzando le immagini delle telecamere del paese che potrebbero aver ripreso l’uomo, forse proprio in azione.

Non è chiaro quale tipo oggetto abbia usato per forare gli pneumatici delle vetture, possibile un cutter, così come si sta ancora cercando di capire se il soggetto possa aver colpito con l’aiuto di un complice.

L’uomo ha gito dopo le 23 di sabato 31 ottobre, quindi sfidando pure i controlli per il coprifuoco delle 23 imposto dal Dpcm per contrastare la diffusione dei contagi.

La zona presa di mira è piuttosto ampia: da via Vavassorri passando via Matteotti e via Balestra, fino a piazza Castello.

Sdegno e frustrazione tra i cividatesi che domenica mattina si sono ritrovati con la propria auto inutilizzabile. C’è chi ha accostato a quanto accaduto una banda di ragazzini incappucciati vista aggirarsi in paese sabato sera, ma i carabinieri propendono per l’ipotesi del danneggiatore solitario.