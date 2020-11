Certificazione ambientale Breeam per “Le Cucine di Curno”

Gestione del cantiere e dei rifiuti, utilizzo di materiali a ridotto impatto ambientale dando la priorità a quelli sostenibili e riciclabili come acciaio, terracotta e legno; utilizzo di fonti di energia rinnovabile proveniente dai pannelli solari installati sul tetto e adozione di sistemi di monitoraggio energetico; adozione di pratiche di gestione sostenibili in relazione alla progettazione, costruzione e funzionamento dell’edificio: sono le voci che hanno permesso alla nuova Food Court del Centro Commerciale Curno, denominata “Le Cucine di Curno” della Eurocommercial Properties, investitore immobiliare con un portafoglio di 27 proprietà commerciali in Italia, Francia, Svezia e Belgio, di ottenere la Certificazione Breeam International New Construction.

“Eurocommercial Properties – spiega

Property Director & Head of Asset Management di Eurocommercial Properties Italia – sta inserendo progressivamente la sostenibilità ambientale come elemento centrale dei processi di progettazione, realizzazione e gestione/conduzione, in modo da rendere i propri asset sempre più resilienti e ‘future-proof'”.

Breeam International New Construction è fra gli standard più diffusi per misurare l’impatto ambientale complessivo degli edifici di nuova costruzione, soprattutto commerciali; il sistema di assegnazione del punteggio finale prevede 6 livelli di certificazione che riflettono l’utilizzo di determinati parametri tecnici e di controllo della qualità.

“Siamo pienamente soddisfatti del risultato – sottolinea Romagnoli – e della certificazione ottenuta, a dimostrazione del nostro costante impegno verso tematiche di sostenibilità e responsabilità verso l’ambiente, creando valore sia per l’asset immobiliare che per la Comunità nel suo complesso”.

Le Cucine di Curno ha raggiunto il rating Very Good con Eurocommercial Properties Italia che ha aderito al progetto avvalendosi della collaborazione di Habitech – Distretto Tecnologico Trentino scarl in qualità di Breeam International New Construction Assessor/Auditor e del supporto di Aakhon srl in qualità di consulente secondario.